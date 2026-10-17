El técnico argentino se fue satisfecho del Estadio Azteca tras el triunfo de Pumas

Victoria clave en el Coloso de Santa Úrsula, que acerca a Pumas a los puestos de Liguilla, un objetivo de suma importancia para el proyecto de Esteban Solari, quien reflexiona que su equipo está en un gran momento, que hasta contra los Potros se reflejó en el resultado.

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¿Qué dijo Solari tras la victoria sobre Atlante?

Para Solari, Pumas ha crecido en los últimos partidos, e incluso considera que merecía más ante Cruz Azul, en un partido que tuvo la ventaja hasta por dos tantos, pero con un futbol convincente.

“Son partidos que confirman el momento bueno que tenemos ahora, pero obviamente hay que recargar energía porque en cinco días tenemos un partido difícil fuera de casa ante un equipo que viene en subida y que nosotros para lograr lo que digo que tenemos que clasificar a los playoffs tenemos que hacer un gran partido ahí y sumar puntos, y después a los dos días o a los tres nos toca de vuelta un partido difícil porque no tenemos casi tiempo de descanso contra Tigres”, explicó Solari.

Juninho, jugador de Pumas, en festejo de gol ante Atlante | IMAGO7

Sobre sus festejos tras finalizar el encuentro, el Tano expresó cómo vive el futbol, con mucha pasión y conexión que lo hace sentir cerca. Por ello, la intensidad desde el área técnica es evidente.

“Me gusta sentir el futbol. Me gusta sentirlo porque siento que estoy más conectado cuando lo siento, aun a veces cometiendo errores y estando de más en la banca, me gusta sentirlo. A veces lo puedo sentir y disfrutarlo y a veces lo sufro. Y hubo un partido, por ejemplo, San Luis, que me tuve que ir a sentar al banco porque lo estaba sufriendo demasiado, y la pasaba mal y me cuesta mucho quedarme petrificado como si no me estuviese pasando nada.

Contra Cruz Azul fue agridulce porque sentí que el equipo estaba para más y terminamos llevándonos muy poco y hoy por hoy el equipo volvió de vuelta a mostrar que las formas hacen que el equipo esté logrando algo que para mí es más importante a veces que ganar, pero bueno, entiendo que los resultados son importantes”, agregó el Tano.

Juninho, jugador de Pumas, en festejo de gol ante Atlante, en el Apertura 2026 | IMAGO7

Solari se sintió en casa en el Azteca

El argentino no dejó pasar desapercibida a la afición, ya que en sus palabras se sintieron en casa con los gritos de Goya y demás cánticos característicos de la afición auriazul, que en el Estadio Azteca se hizo presente.

“Se sintió en casa, se sintió fuerte Goya, se sintió a toda la gente feliz, se sintió que nos empujaron para que sostengamos el resultado y lo pudimos hacer y entonces nos llena de orgullo a nosotros como los protagonistas”, indicó el argentino.

Imágenes del Atlante vs Pumas, en el Apertura 2026 | MEXSPORT

Por último, Solari destacó la importancia de Juninho, quien vive un gran momento al anotar en dos partidos consecutivos, y ante Atlante marcó un doblete, que hace crecer su registro con ocho tantos en el torneo.