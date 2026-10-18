¡Killer! Juninho y su increíble registro de goles en menos de un año con Pumas

Juninho en celebración con Pumas en la Liga MX en el Apertura 2026 | IMAGO 7

El delantero brasileño alcanzó 16 anotaciones con el conjunto felino en apenas su segundo torneo

El fichaje de Juninho con Pumas rinde frutos muy favorables para el equipo, pues apenas en su segundo torneo ya acumula 16 tantos, que confirman su influencia en el ataque del conjunto universitario.

Juninho ha metido sus 16 goles en Liga MX

En 35 duelos disputados con Pumas en Liga MX, Juninho registra esa cantidad de anotaciones, que tienen todavía más mérito en el Apertura 2026, al ser un torneo que se ha complicado para el equipo tras el cambio de proyecto, ahora comandado con Esteban Solari.

El brasileño ya superó su marca del torneo regular pasado, en el que llegó a siete. En este semestre ya lleva ocho apenas en la Jornada 12, por lo que la expectativa crece para que alcance más anotaciones.

¿Cuál es el mejor registro de goles en un torneo regular con Pumas?

A pesar de que el ritmo de Juninho es bueno, Jesús Olalde es el jugador con más goles en una fase regular. En el torneo Invierno 1999 llegó a 15 goles, pero con cinco duelos restantes en el calendario, el brasileño puede aspirar a acercarse.

Juninho en celebración con Pumas en la Liga MX en el Apertura 2026 | IMAGO 7

Después de Olalde, Esteban Solari aparece con 14 goles anotados en el Apertura 2007. Ahora como el entrenador del equipo puede impulsar a Juninho para igualar ese registro.

Juninho todavía no está tan cerca del líder de anotaciones, Salomón Rondón, con 12 goles, pero puede competir para llevárselo y que Pumas tenga otro Campeón de Goleo después de Bruno Marioni en el Clausura 2004.

Bruno Marioni en celebración con Pumas | MEXSPORT

Por otro lado, el brasileño aspira a igualar el registro de uno de los últimos referentes en el ataque de Pumas, Juan Ignacio Dinenno, quien metió 10 goles en el Guard1anes 2020.

Con estos ocho goles, el artillero proveniente del Flamengo convence a los aficionados y será clave en esta era de Pumas, junto con Robert Morales, con quien se ha entendido de buena forma en estos torneos compartidos.