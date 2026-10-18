Pese a registrar cuatro partidos consecutivos sin reencontrarse con la victoria, el director técnico de Chivas, Gabriel Milito, aseguró que existe confianza en el equipo y en sus jugadores para revertir el mal momento, aunque reconoció que los resultados obtenidos no han sido los esperados.
El estratega rojiblanco también restó importancia a la carga de partidos que tendrá el equipo en los próximos días, al considerar que sus futbolistas están en condiciones de afrontar una seguidilla de encuentros.
“Hay que adaptarse al calendario. Como profesional, considero que un jugador puede jugar tres o cuatro partidos consecutivos. En este poco tiempo que tenemos, veremos qué es lo más conveniente para quienes puedan llegar al martes, dependiendo de las sensaciones que tengan. Estamos en una recta final y hay mucho en juego. Los errores pasan factura y buscamos que eso no pase. Hay confianza en el equipo y en los jugadores”, señaló.
Milito reconoce falta de precisión en Chivas
Luego del empate ante Tigres, Milito consideró que la falta de precisión en el último tercio de la cancha fue uno de los principales factores que impidieron que Chivas consiguiera el resultado que buscaba.
“Tuvimos una buena circulación de la pelota para poder llegar ante una defensa muy cerrada, que acumulaba mucha gente. Alternamos momentos de precisión con otros de falta de precisión. De haber tenido un poco más de precisión, creo que hubiésemos podido ganar el partido, porque las situaciones estuvieron. El control y el dominio creo que el equipo los logró, pero nos faltó quizás terminar y finalizar mejor, con un poco más de claridad”, explicó.
El técnico descarta un problema específico con las lesiones
Por otra parte, el técnico rojiblanco descartó que exista un problema específico en el trabajo del equipo que esté provocando las constantes lesiones y atribuyó la situación a un mal momento.
“Hay situaciones o lesiones que son multifactoriales. No es que haya algo específico. Con los datos disponibles se hace una evaluación y estamos haciendo todo lo posible para prevenir que tengamos más bajas. Es un mal momento, solamente eso. Hay que analizarlo y estamos tomando todas las medidas posibles para que no nos vuelva a pasar, esperando tener el plantel completo al final”, concluyó.