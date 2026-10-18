El técnico rojiblanco reconoció que los resultados no han sido los esperados, pero aseguró que confía en sus jugadores para revertir el momento

Pese a registrar cuatro partidos consecutivos sin reencontrarse con la victoria, el director técnico de Chivas, Gabriel Milito, aseguró que existe confianza en el equipo y en sus jugadores para revertir el mal momento, aunque reconoció que los resultados obtenidos no han sido los esperados.

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El estratega rojiblanco también restó importancia a la carga de partidos que tendrá el equipo en los próximos días, al considerar que sus futbolistas están en condiciones de afrontar una seguidilla de encuentros.

“Hay que adaptarse al calendario. Como profesional, considero que un jugador puede jugar tres o cuatro partidos consecutivos. En este poco tiempo que tenemos, veremos qué es lo más conveniente para quienes puedan llegar al martes, dependiendo de las sensaciones que tengan. Estamos en una recta final y hay mucho en juego. Los errores pasan factura y buscamos que eso no pase. Hay confianza en el equipo y en los jugadores”, señaló.

Milito reconoce falta de precisión en Chivas

Bronca por las expulsiones en el Chivas vs Tigres | Imago7

Luego del empate ante Tigres, Milito consideró que la falta de precisión en el último tercio de la cancha fue uno de los principales factores que impidieron que Chivas consiguiera el resultado que buscaba.

“Tuvimos una buena circulación de la pelota para poder llegar ante una defensa muy cerrada, que acumulaba mucha gente. Alternamos momentos de precisión con otros de falta de precisión. De haber tenido un poco más de precisión, creo que hubiésemos podido ganar el partido, porque las situaciones estuvieron. El control y el dominio creo que el equipo los logró, pero nos faltó quizás terminar y finalizar mejor, con un poco más de claridad”, explicó.

El técnico descarta un problema específico con las lesiones

Gabriel Milito antes del inicio del Clásico Tapatío | Imago7

Por otra parte, el técnico rojiblanco descartó que exista un problema específico en el trabajo del equipo que esté provocando las constantes lesiones y atribuyó la situación a un mal momento.