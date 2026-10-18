El defensor izquierdo de Chivas, Bryan González, regresó a la actividad este sábado en el duelo ante Tigres, luego de permanecer fuera de las canchas desde la Jornada 9, cuando disputó el Clásico Nacional ante América.
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El ‘Cotorro’ salió de cambio en aquel encuentro, celebrado en el Estadio Azteca, tras presentar una lesión muscular que lo mantuvo alejado de la actividad durante 27 días.
¿Qué partidos se perdió Bryan González con Chivas?
Durante su recuperación, González se perdió el partido de la Jornada 10 ante Querétaro, en el que Chivas cayó 2-0, así como el Clásico Nacional amistoso disputado en Estados Unidos, donde el conjunto rojiblanco se impuso 2-0 al América.
Además, el defensor estuvo ausente en el Clásico Tapatío frente al Atlas, encuentro que terminó con empate 1-1 en el Estadio Jalisco.
La ausencia de González coincidió con una racha de tres partidos sin victoria para el Guadalajara, que durante este periodo registró dos empates y una derrota.
Ahora, tras 27 días de recuperación, el ‘Cotorro’ volvió a sumar minutos con el conjunto rojiblanco.