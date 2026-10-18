Bryan González celebra una de sus anotaciones con Chivas | Mexsport

El defensor de Chivas volvió a las canchas ante Tigres, luego de permanecer 27 días fuera por una lesión muscular

El defensor izquierdo de Chivas, Bryan González, regresó a la actividad este sábado en el duelo ante Tigres, luego de permanecer fuera de las canchas desde la Jornada 9, cuando disputó el Clásico Nacional ante América.

El ‘Cotorro’ salió de cambio en aquel encuentro, celebrado en el Estadio Azteca, tras presentar una lesión muscular que lo mantuvo alejado de la actividad durante 27 días.

¿Qué partidos se perdió Bryan González con Chivas?

Bryan 'Cotorro' González, jugador de Chivas, en partido ante Pumas del Apertura 2026 | IMAGO7

Durante su recuperación, González se perdió el partido de la Jornada 10 ante Querétaro, en el que Chivas cayó 2-0, así como el Clásico Nacional amistoso disputado en Estados Unidos, donde el conjunto rojiblanco se impuso 2-0 al América.

Además, el defensor estuvo ausente en el Clásico Tapatío frente al Atlas, encuentro que terminó con empate 1-1 en el Estadio Jalisco.

La ausencia de González coincidió con una racha de tres partidos sin victoria para el Guadalajara, que durante este periodo registró dos empates y una derrota.

Bryan González en partido de Leagues Cup con Chivas | MEXSPORT