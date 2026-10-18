Tigres se fue ganando al medio tiempo en el partido ante Chivas con gol de Juan Brunetta; sin embargo, este mismo jugador no pudo terminar la ya mencionada primera parte ya que se fue expulsado poco más de diez minutos después, dejando a los Felinos con un jugador menos por el resto del partido.
El jugador argentino no reclamó absolutamente nada, por el contrario, pidió una disculpa por el contacto fuerte a la pierna de Leonel Calderón, pero al mismo tiempo vino un reclamo fuerte por parte del portero del Rebaño, el Tala Rangel.
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Brunetta termina antes su participación
El gol de Tigres para irse ganando al medio tiempo llegó al minuto 36 por medio de su camiseta 11, Juan Brunetta, pero tan solo 11 minutos más tarde vino una falta más que fuerte de parte del argentino sobre Leonel Calderón, uno de los debutantes del equipo rojiblanco para este torneo.
En una jugada en la que ambos futbolistas se quedaron absolutamente solos, fue cuando Brunetta trató de robar el balón, pero su pie fue directamente a la parte posterior de la rodilla, provocando que el asistente número 1 le dijera al árbitro dentral Fernando Hernández que la sanción tenía que ser acompañada de una tarjeta roja.
El autor del gol, ni siquiera reclamó la tarjeta, por el contrario, pidió una disculpa a sus rivales, pues sabía que había cometido una infracción grave en el terreno de juego, así que aceptó que tenía que abandonar el mismo, no sin antes recibir un reclamo por parte del Tala Rangel.
Noche de rojas
No solo fue el jugador 11 de los Felinos quien se fue expulsado en esta noche, pues también en el cuerpo técnico de Víctor Manuel Vucetich se dio una tarjeta roja más, pero esta por un reclamo por una posible roja también, pero para un jugador del Rebaño como lo era Santiago Sandoval.
El 30 de Chivas había buscado el balón por las alturas ante Fernando Gorriarán, pero al momento de hacerlo, llevaba los brazos arriba, por lo que uno de ellos ledio un golpe en el rostro al uruguayo, lo que causó que Jorge Raffetto, asistente médico, reclamara de más y se fuera expulsado.