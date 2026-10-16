La visita de Rafael Márquez a Nuevo León, donde observó los entrenamientos de Tigres y Rayados, abrió la posibilidad de que algunos futbolistas de ambos equipos puedan llamar su atención de cara a la próxima fecha FIFA. El estratega de la Selección Mexicana estuvo acompañado por Duilio Davino y directivos de las instituciones regiomontanas.
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¿Cuáles son los jugadores a seguir en Tigres?
Por parte de Tigres, Diego Lainez aparece como una de las alternativas a seguir. El atacante mexicano cuenta con experiencia y buscará mantener su nivel con los felinos para volver a competir por un lugar en las convocatorias del Tricolor.
También destacan Henrique Simeone, Diego Sánchez y Jesús Garza, futbolistas que podrían entrar en el radar del cuerpo técnico nacional. Su rendimiento y la continuidad que consigan con el conjunto universitario serán factores importantes para sus aspiraciones.
¿Cuáles son los jugadores a seguir en Rayados?
En Rayados, uno de los nombres a considerar es Víctor Guzmán, defensa mexicano que buscará mantener la regularidad para aspirar a nuevamente una oportunidad con la Selección Mexicana y competir por un puesto en la zaga.
Otro elemento es Orbelín Pineda, mediocampista con experiencia internacional y recorrido con el combinado nacional. Su capacidad para generar juego ofensivo y su participación con Monterrey podrían mantenerlo en la conversación rumbo a los próximos compromisos del Tricolor.
Aunque la visita de Márquez no significa que exista una convocatoria asegurada para alguno de ellos, sí pone el foco en las opciones que ofrecen Tigres y Rayados. Ahora, el desempeño de cada futbolista será fundamental para aspirar a formar parte de la próxima lista de la Selección Mexicana.