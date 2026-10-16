Tigres y Rayados, bajo la lupa de Rafael Márquez rumbo a la próxima fecha FIFA

El estratega del Tri estuvo acompañado por Duilio Davino y directivos de las instituciones regiomontanas

La visita de Rafael Márquez a Nuevo León, donde observó los entrenamientos de Tigres y Rayados, abrió la posibilidad de que algunos futbolistas de ambos equipos puedan llamar su atención de cara a la próxima fecha FIFA. El estratega de la Selección Mexicana estuvo acompañado por Duilio Davino y directivos de las instituciones regiomontanas.

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¿Cuáles son los jugadores a seguir en Tigres?

Por parte de Tigres, Diego Lainez aparece como una de las alternativas a seguir. El atacante mexicano cuenta con experiencia y buscará mantener su nivel con los felinos para volver a competir por un lugar en las convocatorias del Tricolor.

También destacan Henrique Simeone, Diego Sánchez y Jesús Garza, futbolistas que podrían entrar en el radar del cuerpo técnico nacional. Su rendimiento y la continuidad que consigan con el conjunto universitario serán factores importantes para sus aspiraciones.

Diego Lainez en lamento con Tigres en partido de Liga MX | IMAGO 7

¿Cuáles son los jugadores a seguir en Rayados?

En Rayados, uno de los nombres a considerar es Víctor Guzmán, defensa mexicano que buscará mantener la regularidad para aspirar a nuevamente una oportunidad con la Selección Mexicana y competir por un puesto en la zaga.

Otro elemento es Orbelín Pineda, mediocampista con experiencia internacional y recorrido con el combinado nacional. Su capacidad para generar juego ofensivo y su participación con Monterrey podrían mantenerlo en la conversación rumbo a los próximos compromisos del Tricolor.

Orbelín Pineda en celebración con Rayados de Monterrey | MEXSPORT