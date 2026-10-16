¿Quién ocupará el lugar de Raúl Jiménez en la Selección Mexicana tras su lesión?

Gilberto Mora y Raúl Jiménez en un partido Amistoso de la Selección Mexicana | MEXSPORT

La operación de rodilla del delantero lo mantendrá fuera de las canchas alrededor de tres meses

El combinado tricolor tendrá que encontrar nuevas soluciones ofensivas tras confirmarse que Raúl Jiménez será operado del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas alrededor de tres meses, por lo que su ausencia representa un problema para Rafael Márquez, quien deberá definir quién asumirá la responsabilidad goleadora de la Selección Mexicana en los próximos compromisos.

El delantero del Wolverhampton se perderá los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Jamaica, programados para el 14 y 17 de noviembre. Ante este panorama, varios atacantes levantan la mano para ocupar su lugar.

Santiago Giménez tras fallar con la Selección Mexicana | IMAGO7

Santiago Giménez y la Hormiga, entre las principales opciones

Uno de los candidatos naturales es Santiago Giménez, quien busca recuperar su mejor versión goleadora y consolidarse en el futbol europeo con el Porto; sin embargo, está teniendo muy pocos minutos en la liga de Portugal con apenas nueve minutos jugados en su último compromiso.

Otra opción es Armando “Hormiga” González, quien llamó la atención por su proyección y sus aportaciones ofensivas. El atacante representa una alternativa joven para competir por minutos con la selección mexicana, aunque tendrá que respaldar su candidatura con regularidad y goles. Actualmente en Grecia lleva cuatro goles, tres en Copa y uno en la Europa League, por lo que puede empezar a aprovechar estos minutos y volverse el delantero referente; en la última Fecha FIFA logró disputar 156 minutos.

Hormiga González en el duelo de México ante Sudáfrica | Imago7

La experiencia de Henry Martín y las alternativas ofensivas

La lista también incluye a Henry Martín, delantero del América que cuenta con experiencia internacional y conocimiento del futbol mexicano y a parte se mantiene como el delantero mexicano con más goles en la Liga MX con seis anotaciones.

Por su parte, Germán Berterame ofrece movilidad y capacidad para atacar los espacios, mientras que Julián Quiñones puede aportar potencia y desequilibrio, aunque su perfil no corresponde al de un centro delantero tradicional.

También aparecen Guillermo “Memote” Martínez, de Pumas; Ali Ávila, de Querétaro, y Ricardo Marín, de Chivas, como alternativas para ampliar las posibilidades ofensivas.