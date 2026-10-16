El delantero de los Wolves publicó en redes sociales una fotografía tras su cirugía de rodilla

Luego de la tormenta llega la calma. Tras sufrir una lesión del ligamento colateral medial y anunciar su ausencia de las canchas hasta 2027, el delantero del Wolverhampton y de la Selección Mexicana, Raúl Jiménez publicó una fotografía en la que informó que su operación se realizó con éxito, por lo que su recuperación ha comenzado oficialmente.

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‘Todo bien en la cirugía’

Tras hacer oficial su lesión y dar a conocer que sería operado, los seguidores de Raúl manifestaron su preocupación, al igual que la directiva de los Wolves y la propia Selección Mexicana. Afortunadamente, después de algunas horas de silencio, el delantero compartió una publicación en la que mostró su rodilla tras la operación, además de dejar ver que sigue al pendiente del futbol y que cuenta con el apoyo de su familia.

Día 1. Todo salió bien durante la cirugía. Gracias a todos por sus mensajes y apoyo, y una gran manera de celebrar con una victoria", escribió Raúl en su cuenta de Instagram.

Raúl Jiménez muestra un sentimental mensaje tras confirmar que será operado l Instagram: @raulalonsojimenez9

En las imágenes se puede apreciar a un Raúl tranquilo y sonriente, lo que da indicios positivos sobre el inicio de su recuperación. Asimismo, en sus historias de Instagram también compartió un par de momentos posteriores a la cirugía, en los que aparece junto a su hijo y su esposa, además de disfrutar de un partido de futbol a través de una pantalla.

La publicación del delantero mexicano llegó después de que se confirmara que tendría que pasar por el quirófano para tratar la lesión de rodilla. Ahora, el objetivo será cumplir con cada etapa de rehabilitación para regresar a las canchas en las mejores condiciones posibles, mientras recibe el respaldo de sus compañeros, aficionados y seres queridos durante este proceso.

Además, el mensaje de Raúl Jiménez estuvo acompañado por la referencia a una victoria de su equipo, una muestra de que, pese a encontrarse alejado de la actividad, continúa atento a lo que sucede con el Wolverhampton. El atacante tendrá que seguir de cerca los compromisos de los Wolves mientras trabaja para volver a la actividad profesional.

Raúl Jiménez con su hijo | IG:@raualonsojimenez9

¿Cuándo podría volver Raúl Jiménez?

Con una lesión como la del delantero nacional, el tiempo de recuperación puede variar considerablemente, dependiendo de la gravedad del daño y de la evolución del futbolista. En algunos casos, la rehabilitación puede extenderse durante varios meses; sin embargo, de acuerdo con las previsiones iniciales de los Wolves, Raúl podría reaparecer en enero o febrero de 2027.

Ante su baja, el equipo de la Championship tendrá que disputar una parte importante de la temporada sin el mexicano, por lo que perderá a una de sus principales opciones ofensivas en partidos clave de la lucha por sus objetivos deportivos. El conjunto inglés deberá encontrar alternativas para cubrir su ausencia mientras el atacante completa su recuperación.

Por su parte, la Selección Mexicana también resentirá la baja del delantero, quien quedará fuera del inicio de la Concacaf Nations League, incluidos los compromisos ante Jamaica. El cuerpo técnico nacional tendrá que valorar otras opciones para el ataque, a la espera de que Jiménez pueda volver a la actividad y recuperar su mejor nivel de cara a los próximos compromisos del Tricolor.