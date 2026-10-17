Los últimos cinco partidos disputados en Guadalajara acumula dos victorias

Tigres buscará mantener su buen registro cuando visite a Chivas, pues en sus últimos cinco partidos disputados en Guadalajara acumula dos victorias, dos empates y solamente una derrota, números que reflejan el balance favorable de los felinos en territorio rojiblanco.

¿Cuáles son los número en duelos directos?

El conjunto universitario ha conseguido salir con puntos en cuatro de sus últimas cinco visitas, con un saldo de ocho puntos de 15 posibles, una efectividad del 53.3 por ciento en sus compromisos más recientes ante el Rebaño Sagrado como visitante.

Chivas vs Tigres en la Liga MX| IMAGO7

Además, los auriazules han demostrado que pueden ser contundentes en esta cancha, al conseguir dos triunfos en este periodo, incluido un marcador de 0-4 en el Apertura 2023, resultado que representó una de sus actuaciones más destacadas frente al Guadalajara fuera de casa.

Los números también destacan a favor de Chivas

Sin embargo, Chivas también ha encontrado la manera de complicarle los partidos a Tigres. Los dos empates registrados en este lapso muestran encuentros cerrados, mientras que la derrota más reciente llegó en los cuartos de final de vuelta del Clausura 2026, cuando los rojiblancos se impusieron por 2-0.

Victoria de Chivas vs Tigres en el Akron | IMAGO7

Con este historial inmediato, Tigres llegará a Guadalajara con la intención de recuperar el camino de la victoria y reafirmar sus números positivos en una cancha donde ha logrado competir de tú a tú ante uno de los equipos protagonistas del futbol mexicano.

Los números respaldan a los universitarios: cuatro de sus últimas cinco visitas terminaron sin derrota, una estadística que buscarán extender en su siguiente compromiso ante el Guadalajara.