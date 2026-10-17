De la gloria al recambio: ¿Qué fue de los campeones y subcampeones de la Final Chivas vs Tigres?

Después de 3 años el Rebaño y la U se vuelven a ver las caras en un duelo que abre heridas del pasado

La final del Clausura 2023 entre Chivas y Tigres quedó marcada por una remontada que todavía forma parte de la historia reciente del futbol mexicano. El Guadalajara comenzó ganando en el Estadio Akron, pero el conjunto universitario reaccionó y terminó imponiéndose 3-2 en tiempos extra para conquistar el campeonato.

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Más de tres años después, aquella final parece lejana. Los dos equipos han experimentado cambios importantes y buena parte de los futbolistas que protagonizaron aquella noche ya no pertenecen a sus planteles.

¿Qué jugadores de Chivas permanecen?

La renovación ha sido especialmente evidente en el Guadalajara. De los futbolistas que comenzaron aquella final como titulares, Fernando González y Roberto Alvarado son los que todavía permanecen en la institución.

Ambos fueron elegidos por Veljko Paunovic para iniciar el partido por el campeonato y, pese a los distintos cambios que ha vivido Chivas desde entonces, continúan formando parte del proyecto rojiblanco. Alvarado, además, se mantiene como uno de los jugadores de mayor peso dentro del plantel.

Raúl 'Tala' Rangel, arquero de Chivas, en festejo de gol | IMAGO7

Raúl Rangel también sigue en Chivas, aunque no disputó aquella final. El arquero formaba parte del club en 2023, pero era el suplente de Miguel Jiménez. Con el paso del tiempo, Rangel aprovechó su oportunidad, se adueñó de la portería y terminó convirtiéndose en el guardameta titular.

Los demás protagonistas tomaron caminos distintos

Miguel Jiménez dejó el Guadalajara, mientras que Alan Mozo pasó por Pachuca antes de llegar a Cruz Azul. Antonio Briseño continuó su carrera en Toluca y Jesús Orozco Chiquete también terminó en el equipo cementero.

Por su parte, Víctor Guzmán y Alexis Vega actualmente defienden la camiseta de Toluca. Ronaldo Cisneros salió del futbol mexicano y actualmente juega con LD Alajuelense, en Costa Rica.

Otro de los nombres importantes de aquella generación fue Isaac Brizuela. El 'Conejito', quien entró de cambio en la final, también dejó Chivas y actualmente se encuentra sin equipo.

Isaac Brizuela junto a Gilberto Sepúlveda l MEXSPORT

Tigres conserva a más integrantes

En el caso de Tigres, el paso del tiempo también provocó cambios, aunque el club todavía conserva a varios jugadores de aquella plantilla campeona.

Nahuel Guzmán, Jesús Garza, Juan Pablo Vigón y Diego Lainez son los principales sobrevivientes. Los cuatro tuvieron participación en aquella final y continúan formando parte del conjunto universitario.

Sin embargo, varias figuras de aquella noche también emprendieron nuevos caminos.

Javier Aquino terminó su larga etapa con Tigres y actualmente juega para FC Juárez. Diego Reyes continúa su carrera con Querétaro, mientras que Luis Quiñones milita en América de Cali. Sebastián Córdova, otro de los futbolistas que participaron en aquella final, ahora juega para Toluca.

Rafael Carioca, uno de los grandes referentes de la época reciente de Tigres, también cerró su etapa como profesional y se retiró en 2026.

Entre todos los nombres de aquella final, pocos tienen el peso de André-Pierre Gignac. El delantero francés fue una de las grandes figuras de Tigres durante su época más exitosa y también fue protagonista de aquella conquista.

Gignac celebrando gol con Tigres | MEXSPORT

Sin embargo, su etapa con el club llegó a su final en 2026. Tras terminar su relación contractual con Tigres, Gignac dejó de formar parte del plantel para el Apertura de ese año, poniendo fin a una de las etapas más importantes en la historia reciente de la institución.