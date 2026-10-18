Jordan Carrillo, jugador de las Chivas, en festejo de gol ante Tigres | MEXSPORT

El conjunto rojiblanco no pudo con un hombre de más para conseguir la victoria

El Guadalajara rescata el empate en casa con un tanto en la parte final del encuentro. Chivas igualó 1-1 en casa ante Tigres, con un gol en el cierre del encuentro de Jordan Carrillo, el refuerzo rojiblanco apareció en el momento más importante de la noche concretar su primer gol con la camiseta del Guadalajara.

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El conjunto rojiblanco no pudo quedarse con la victoria ante su afición gracias a la destacada actuación de Nahuel Guzmán el experimentado arquero de Tigres apareció en momentos clave para evitar que Guadalajara se quedará con la victoria

En juego inicio con Chivas dominando las acciones. Brian Gutiérrez sacó un disparo que pasó entre un mar de piernas y Santiago Sandoval hizo la pantalla y pasó rosando el poste del marco de Nahuel Guzmán. Minutos más tarde el juvenil Leonel Calderón intentó con un disparo cruzado.

Bronca por las expulsiones en el Chivas vs Tigres | Imago7

El momento clave del primer tiempo llegó a través de un error de Brian Gutiérrez, el mediocampista perdió el balón y Diego Lainez recuperó y asistió a Juan Brunetta, quien no perdonó y con un disparo cruzado venció a Raúl Rangel para colocar el 0-1 en el marcador.

Minutos mas tarde el juego cambió su rumbo por completo, después de que el mismo Juan Brunetta le propinó un planchazo a Leonel Calderón, por lo que Fernando Hernández no dudo y le mostró la tarjeta roja para enviarlo a la regaderas, por lo que Chivas se fue al descanso con la motivación a tope al contar con ventaja numérica.

En la parte complementaria, Gabriel Milito envió a la cancha de Ricardo Marín y Bryan González quien regresó a la actividad después de tres semanas de ausencia por lesión.

Juan Brunetta, jugador de Tigres, en festejo de gol ante Chivas | MEXSPORT

Chivas dominaba las acciones pero no lograba convertir, el conjunto rojiblanco intentaba por las bandas con centros a segundo poste de ambas bandas, ademas de disparos de media distancia, sin embargo no era suficiente, el Guadalajara no encontraba el gol.

Nahuel Guzmán tuvo que aparecer al atajar un disparo cruzado de Roberto Alvarado y posteriormente de Brian Gutiérrez ahogando el grito de gol en la tribuna. Conforme transcurrían los minutos, la desesperación comenzaba a hacerse presente desde la afición hasta los jugadores.

En la parte final del encuentro llegó la luz para el Guadalajara, Bryan González sacó un centro por el costado izquierdo que llego a los botines de Jordan Carrillo, quien definió con un disparo pegado al palo para hacer explotar el Estadio AKRON con el 1-1 y celebrar de gran manera su primer anotación con la camiseta rojiblanca.

Festejo de Chivas en el gol de Jordan Carrillo, ante Tigres | IMAGO7

Minutos más tarde, Guzmán se volvió a vestir de héroe, al atajar en dos ocasiones una jugada de tiro libre, primero un remate de Sandoval y un contra remate de Marín, manteniendo el empate y evitando la remontada rojiblanca.