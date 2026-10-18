El equipo azteca comenzará su aventura mundialista contra uno de los equipos que llegan como favoritos

Una nueva aventura mundialista está por iniciar. Casi un mes después de que terminó la Copa del Mundo Sub-20 Femenil, este fin de semana comenzó el torneo de la categoría Sub-17, en el cual la Selección Mexicana debutará ante España. Este partido podrá seguirse por la señal de TUDN y Vix Premium, este lunes 19 de octubre a las 9:00 horas (tiempo del centro de México).

Se trata de un partido que promete muchas emociones, por tratarse de una de las potencias internacionales en todas las categorías como es la Roja. Además, el Tri fue una de las sorpresas el año pasado, con la gran actuación de Valentina Murrieta que le permitió a México ganar el tercer lugar. Además, es una reedición de la Final de 2018.

España vs México, partido de alto calibre en el Mundial Sub-17 Femenil

Bajo el mando de Mónica Vergara, en 2018 al Tri Femenil tuvo su mejor actuación en un Mundial Sub-17, cuando llegó hasta la Final del certamen. Sin embargo, no pudieron capitalizar la histórica actuación, ya que en la Final cayeron 2-1 en el compromiso por el título ante España.

Claudia Pina, actualmente emblema de Barcelona, fue la mejor jugadora de aquel partido, ya que marcó un doblete en el primer tiempo. Por parte de México, Denise Castro hizo el tanto del descuento, apenas tres minutos después del segundo gol de España. No obstante, el Tri no logró el empate en la segunda mitad.

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 en festejo de gol | IMAGO 7

Este antecedente es lo que hará especial el compromiso de este lunes en el Complejo de Fútbol Mohammed VI. De igual forma, las más recientes actuaciones de ambas selecciones las posicionan como dos de los equipos a seguir en el torneo de este año, celebrado en Marruecos.

Además de la 2018, España llegó a las Finales de 2022 y 2024 (en 2020 se canceló el torneo por la pandemia de Covid-19); en la primera se impuso 1-0 a Colombia para lograr su primer título. Mientras que hace dos años cayó ante Corea del Norte en penales, luego del empate a un gol en el tiempo regular.

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 celebra en la eliminatoria Concacaf | IMAGO 7