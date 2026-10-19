Exjugador del América sufrió accidente en carretera; esto es lo que se sabe

Paul Aguilar fue trasladado al hospital luego de ser encontrado cerca de unas vías del tren en Michoacán

Uno de los últimos ídolos del futbol mexicano, particularmente del americanismo, Paul Aguilar sufrió un fuerte accidente automovilístico. Aparentemente, el exjugador conducía su camioneta cuando perdió el control y terminó cerca de unas vías del tren, a la altura del kilómetro 16, en el tramo de la Estación Patty-Vista Hermosa, en Michoacán.

¿Qué le pasó a Paul Aguilar?

Según diversas fuentes y publicaciones en redes sociales, una camioneta BMW se encontraba cerca de las vías del tren. El vehículo presentaba múltiples daños en distintas partes de la carrocería, además de que la puerta del conductor no se podía abrir.

Después de un exhaustivo trabajo por parte de los elementos de seguridad, los rescatistas lograron sacar al exfutbolista, quien se encontraba semiconsciente y presentaba algunas heridas. Paul recibió los primeros auxilios y, de inmediato, fue trasladado a un hospital particular de La Piedad.

Jiménez en una celebración polémica y recordanda con Paul Aguilar ante Chivas I MEXSPORT

De acuerdo con elementos de Protección Civil, el incidente ocurrió cerca de las 23:47 horas, a la altura del kilómetro 16. La camioneta del exfutbolista también fue trasladada al corralón mediante una grúa, mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Por el momento, no se ha emitido un comunicado oficial ni se ha dado a conocer información por parte del futbolista o de personas allegadas a él. Por ello, no hay reportes confirmados sobre cómo ocurrió el accidente ni una actualización sobre su estado de salud.

Paul Aguilar y Henry Martín | IMAGO7

Las circunstancias del percance y la evolución médica de Paul Aguilar permanecen a la espera de información oficial. Mientras tanto, se desconoce si el exjugador sufrió lesiones de gravedad o cuál será el tiempo que podría permanecer bajo observación médica.

Paul Aguilar y una exitosa carrera en México

El exjugador fue una de las piezas clave del América desde 2011 hasta 2020. El futbolista, que brilló por la banda derecha del campo, conquistó tres títulos de Liga MX con las Águilas, además de convertirse en capitán y referente del equipo durante una de las etapas más importantes del club.

En sus casi 10 años con el conjunto azulcrema, Paul disputó un total de 357 partidos, anotó 14 goles y colaboró con 31 asistencias. Por su parte, con la Selección Mexicana participó en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, consolidándose como uno de los laterales mexicanos más reconocidos de su generación.