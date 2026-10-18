El club azulcrema confirmó la extensión de su vínculo con el delantero uruguayo, cuya salida ahora costará más

¿Rayito para rato o una cláusula de salida más alta? América anunció este domingo la renovación de contrato de Brian Rodríguez. El delantero uruguayo extendió su vínculo hasta 2030, aunque no por ello es garantía de que se quede en Coapa hasta ese momento, luego del interés que mostraron clubes en Sudamérica, Europa y Arabia Saudita en el pasado mercado de fichajes.

Ajax, Cruzeiro y Vasco de Gama fueron los nombres de equipos que sonaron durante el mercado de verano. Sin embargo, el jugador decidió permanecer con el club; en sus propias palabras, el mismo Emilio Azcárraga habló con él para decirle que se quedara más tiempo con las Águilas y finalmente este domingo se confirmó su renovación.

"Sigamos rompiéndola juntos, Águila", escribió América en el anuncio de la renovación. "Muy feliz, muy feliz de seguir acá con ustedes, en casa, mejor lugar, así que muy feliz. Vamos por más", fueron las palabras del jugador en otra publicación en la cual se ve el momento que firma su contrato hasta 2030, lo que además supone una ampliación en la cláusula de salida.

¿Cuántas veces ha renovado contrato Brian Rodríguez?

Fichado en agosto de 2022, Rodríguez originalmente tenía contrato hasta junio de 2026, pero lo extendió por tres años (hasta 2029) en octubre de 2025. Ahora lo prolongó por un año más, con vigencia hasta 2030 y una mejora salarial. Sin embargo, se mantiene abierta la puerta a que salga si llega una oferta que se del agrado de las partes involucradas.

Brian Rodríguez en la firma de su nuevo contrato con América | X: @clubamerica

¿Cómo le ha ido a Brian Rodríguez con América?

Desde su llegada a Coapa, el 'Rayito' ha disputado 165 partidos, con 45 goles y 31 asistencias. Además, formó parte en la obtención del tricampeonato en Liga MX, del Apertura 2023 al Apertura 2024. También tiene un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX, y un Campeones Cup.

En lo que va del Apertura 2026, el delantero uruguayo tiene cuatro goles y dos asistencias en ocho partidos disputados. Su más reciente participación fue este fin de semana en la victoria por goleada 3-5 ante León en la Jornada 12 del torneo, encuentro en el cual metió el quinto gol azulcrema y dio la asistencia en el cuarto tanto, convertido por Óscar Perea.