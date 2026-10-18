El mediocampista mexicano brilló en la goleada de las Águilas por 5-2 ante León y reconoció que quiere devolverle a la afición azulcrema la confianza que ha recibido

El América consiguió una contundente victoria por 5-2 ante León en el Apertura 2026, en un partido en el que Brian Rodríguez encabezó el poder ofensivo azulcrema y Erick ‘Chiquito’ Sánchez también se robó los reflectores. El mediocampista mexicano respondió a las críticas con una destacada actuación, coronada con un golazo de larga distancia, aunque reconoció que todavía siente que tiene una cuenta pendiente con los seguidores americanistas.

Tras el encuentro, Sánchez habló sobre su rendimiento y admitió que busca mantener la regularidad para seguir aportando al equipo. Aunque se mostró satisfecho por su actuación, dejó claro que su objetivo es corresponder al apoyo de la afición con buenas actuaciones y contribuir a que el América consiga sus metas en el torneo.

Erick Sánchez reconoce que está en deuda con la afición del América

En entrevista con FOX, el ‘Chiquito’ expresó su sentir después de una de sus actuaciones más destacadas en el Apertura 2026. El futbolista aseguró que siempre intenta entregarse al máximo, incluso cuando las cosas no salen como espera, y manifestó su deseo de continuar sumando para darle alegrías a los seguidores azulcremas.

“Siempre le he dicho, voy a tratar y he tratado de entregarme al máximo. Hay veces que no me salen las cosas, hay veces que sí, como hoy. Primero Dios, espero seguir sumando y poder darles esta alegría a esta gente que, a lo mejor, de cierta forma, yo me siento en deuda con ellos”, expresó el mediocampista.

Sus declaraciones llegaron después de un partido en el que pudo marcar diferencias en el terreno de juego y responder a los cuestionamientos sobre su rendimiento. Ahora, Sánchez buscará mantener ese nivel para consolidarse como una pieza importante en el esquema del conjunto dirigido por Guillermo Almada.

Disparo de Erick Sánchez que terminó en gol dentro del partido ante León | Imago7

Chiquito Sánchez destaca la unión del América de Guillermo Almada

El mediocampista también resaltó el trabajo que realiza el equipo durante los entrenamientos y la importancia de mantener la confianza en la idea futbolística de su entrenador. Para Sánchez, la goleada ante León fue una muestra de la calidad que tiene el plantel y de la disposición de sus integrantes para seguir las indicaciones del cuerpo técnico.

“El equipo está muy consciente. Hoy lo demostramos en el trabajo durante la semana; el profe nos lo pide, el equipo se adapta bien, de buena manera. Creo que estamos conscientes y tranquilos de que estamos siguiendo las órdenes del profe, también siendo conscientes de la calidad que tenemos como equipo y como jugadores”, señaló.