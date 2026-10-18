El estratega uruguayo no se siente tranquilo a pesar de haber goleado

América gustó, ganó y goleó. Sin embargo, Guillermo Almada no pierde los pies de la tierra tras la victoria ante León, resultado que mantiene a las Águilas en lo más alto de la clasificación. El estratega uruguayo tiene claro que, pese al buen momento ofensivo de su equipo, todavía hay aspectos por corregir, especialmente las desatenciones defensivas a balón parado. Y es que, más allá de las goleadas, el objetivo azulcrema sigue siendo uno solo: conquistar el título.

El técnico charrúa quedó satisfecho con el desempeño de sus dirigidos, pero sabe que todavía no hay nada que celebrar. El camino es largo y las metas están bien definidas: asegurar el pase a la Liguilla y después pelear por el campeonato.

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Almada quiere mucho más

Siempre que haga un gol más que el rival voy a quedar satisfecho. Pero vuelvo a insistir, aquí el objetivo es lograr el campeonato. Por más que estamos en la primera fase, el objetivo es clasificar; después viene la Liguilla, y sabemos que cualquier error de este tipo que estamos cometiendo te puede dejar afuera

Las Águilas golearon 5-3 a la Fiera en un encuentro en el que fueron ampliamente superiores en ataque. Sin embargo, el marcador también dejó una tarea pendiente para el conjunto azulcrema: dos de los tres tantos del León llegaron en tiros de esquina, una vía por la que América sufrió desatenciones que podrían costarle mucho más en instancias definitivas.

Guillermo Almada dirige la goleada de América ante León | Imago7

Hay que prestarle atención a ese tipo de situaciones para tratar de mantener en cero nuestro arco, que en definitiva también es un objetivo importante. Pero el objetivo más importante es intentar hacer un gol más que el rival y, en definitiva, lo logramos. Estamos en ese proceso de seguir mejorando situaciones y, con trabajo, seguramente vamos a alcanzarlo

Un plantel potente

Almada es consciente de que su equipo tiene argumentos para hacer daño al frente, pero también de que las desconcentraciones defensivas pueden convertirse en un problema serio cuando llegue la Liguilla. Por ello, pidió mantener la calma y trabajar en los detalles que todavía le generan preocupación.

Hay que mantener los pies sobre la tierra y corregir situaciones. No nos pueden hacer daño con el simple hecho de tirarnos la pelota para el área. Detalles como esos pueden definir situaciones importantes en Liguilla

Guillermo Almada en conferencia de prensa | ESPECIAL

Pese a las asignaturas pendientes, el estratega uruguayo destacó los aspectos que más le gustan de su América, que ante León mostró una de sus versiones más convincentes en ataque, con intensidad, dominio del balón y una importante generación de oportunidades.