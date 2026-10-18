Disparo de Erick Sánchez que terminó en gol dentro del partido ante León | Imago7

El 28 de las Águilas terminó siendo parte fundamental de la victoria en el Nou Camp

Si hay un jugador que ha sido duramente criticado en América es Erick Sánchez. Sin embargo, la resiliencia del ‘Chiquito’ ha sido inquebrantable y, ante León, el mediocampista respondió a los cuestionamientos con su mejor actuación del torneo.

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Extraordinario desempeño de Sánchez

El bajito volante fue fundamental para el conjunto azulcrema durante la primera mitad, con mucho sacrificio en labores de recuperación y claridad para sumarse al ataque, dos aspectos que se le habían cuestionado en los encuentros anteriores.

Sin embargo, la mayor recompensa para el ‘Chiquito’ llegó en la segunda parte. Erick Sánchez se incorporó al ataque y, con un disparo de larga distancia ejecutado con la parte interna, consiguió marcar su primer gol del torneo y el segundo en el semestre.

'Pequeñas' estadísticas

Erick fue sustituido al 74 minutos luego de un juego en el que tuvo el 85% de precisión con 28 de 33 pases acertados. En lo defensivo realizó 6 recuperaciones y tuvo tres despejes, mientras que al ataque selló su actuación con un golazo.

De esta manera, Sánchez encontró la redención y respondió a sus críticos de la única forma que importa dentro de la cancha: con futbol, sacrificio y trabajo. Sin necesidad de palabras, el mediocampista levantó la mano y demostró que está dispuesto a recuperar su mejor versión con las Águilas.