Brian Rodríguez 'se burla' de los aficionados de Chivas tras ser comparado con jugadores del Rebaño

Brian Rodríguez y Omar Govea, jugadores de América y Chivas, respectivamente, en reclamo tras Clásico Nacional | IMAGO7

El futbolista del América reaccionó con emojis de risa a una publicación de Diario Récord en la que aficionados rojiblancos mencionaron a jugadores que consideran mejores que el uruguayo

Brian Rodríguez apareció en redes sociales tras el partido del América y León, luego de reaccionar a un reel de Diario RÉCORD en el que aficionados de las Chivas respondieron quiénes de sus jugadores consideran mejores que el extremo azulcrema.

La publicación generó distintas respuestas de los seguidores rojiblancos, quienes mencionaron nombres como ‘Piojo’ Alvarado, Diego Campillo, Santiago Sandoval, el 'Bofo' Bautista, entre otros. Ante las opiniones de los aficionados, el futbolista americanista respondió con emojis de risa, en una reacción que fue interpretada como una burla hacia los comentarios.

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Brian Rodríguez reacciona a los aficionados de Chivas

El reel puso sobre la mesa una comparación entre Brian Rodríguez y futbolistas vinculados con el Guadalajara. Los aficionados rojiblancos participaron con sus respuestas en una dinámica de RÉCORD que terminó llamando la atención por la reacción del jugador del América.

El uruguayo respondió con emojis de risa, sin necesidad de escribir un mensaje, y su interacción se sumó a la conversación entre seguidores de ambos equipos, cuya rivalidad suele trasladarse también a las redes sociales.

Brian Rodríguez en celebración con América | IMAGO 7

El uruguayo empieza a retomar su buen nivel

El extremo del América vivió una gran primera parte en el Apertura 2026, donde llegó a ser clave para su equipo y tener un buen mercado en Europa y en Sudamérica, pero tras la Leagues Cup empezó a tener un ligero bajón de nivel.

Ahora, tras el juego ante León, el uruguayo volvió a aparecer tras unos partidos donde le costó retomar su buen nivel de juego; tras 8 partidos disputados en Liga MX con cuatro goles y dos asistencias, el juego del América parece estar encontrando su nivel de juego.