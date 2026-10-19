El mexicoamericano de 16 años fue incluido entre los suplentes de Monterrey y está cerca de debutar en Primera División

Una de las principales promesas del futbol mexicano está cada vez más cerca de cumplir su sueño de debutar en Primera División. Paxon Ruffin, mediocampista mexicoamericano de apenas 16 años, fue convocado por Rayados de Monterrey para el partido ante Pachuca, correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX.

El juvenil, considerado uno de los talentos más interesantes de las Fuerzas Básicas del conjunto regiomontano, apareció entre los suplentes del equipo dirigido por Matías Almeyda. Con el dorsal 244, Ruffin tendrá la oportunidad de vivir su primera experiencia en la banca del primer equipo y podría sumar sus primeros minutos en el máximo circuito del futbol mexicano.

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¿Quién es Paxon Ruffin, la joya de Rayados que podría debutar en Liga MX?

Nacido el 28 de enero de 2010 en Florida, Estados Unidos, Paxon Ruffin es un mediocampista ofensivo de 16 años que cuenta con doble nacionalidad, mexicana y estadounidense. Además de jugar por el centro del campo, también puede desempeñarse como extremo por ambas bandas, destacando por su técnica individual y capacidad para generar oportunidades de gol.

El futbolista llegó a las Fuerzas Básicas de Monterrey en 2024, después de pasar por distintos procesos formativos en Estados Unidos y Europa. Su crecimiento dentro de la institución regiomontana le permitió recibir oportunidades en categorías juveniles y, recientemente, participar en entrenamientos con el primer equipo bajo las órdenes de Matías Almeyda.

Paxon Ruffin, con la Selección Mexicana | IMAGO7

Precisamente, el pasado 8 de octubre, RÉCORD informó que Ruffin había sido integrado a una sesión de entrenamiento del plantel profesional en El Barrial, durante la preparación para enfrentar al América. Ahora, apenas unos días después, el juvenil dio otro paso importante al aparecer en la convocatoria del primer equipo, lo que abre la posibilidad de que haga su presentación oficial en la Liga MX.

Paxon Ruffin ya fue campeón con México y despertó interés en Europa

A pesar de su corta edad, Ruffin cuenta con experiencia internacional defendiendo los colores de la Selección Mexicana. En 2025 fue una de las figuras del representativo Sub-15 que conquistó el Campeonato de Concacaf, torneo en el que marcó goles ante Honduras, Costa Rica y Estados Unidos, incluido uno en la final que terminó con victoria de 5-0 para el Tricolor.

Sus actuaciones también despertaron el interés de clubes europeos. Durante el verano de 2026, el mediocampista realizó una prueba de aproximadamente dos semanas con el Benfica de Portugal, mientras que otros equipos de Países Bajos también fueron relacionados con su seguimiento. Además, debido a su doble nacionalidad, recibió una convocatoria de la Selección Sub-17 de Estados Unidos.

Paxon Ruffin, con los Rayados de Monterrey, en partido ante Santos Laguna | IMAGO7