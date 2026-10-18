El conjunto regiomontano recibirá a los Tuzos en la Jornada 12 del Apertura 2026

Monterrey recibirá a Pachuca este domingo 18 de octubre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA, en partido correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026. El encuentro podrá seguirse a través de ViX Premium, Layvtime y su canal de YouTube, en un duelo donde ambos equipos necesitan sumar puntos para mantenerse en la pelea por la clasificación.

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Los Rayados llegan a este compromiso ubicados en la décima posición de la tabla general con 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas. Por su parte, Pachuca se encuentra un escalón por debajo, en el undécimo puesto con 13 unidades, por lo que una victoria permitiría a cualquiera de los dos mejorar sus posibilidades de ingresar a los primeros ocho lugares del campeonato.

El enfrentamiento también representa una oportunidad para que Monterrey aproveche su condición de local y deje atrás los resultados irregulares de sus últimos compromisos. Mientras tanto, los Tuzos intentarán repetir lo conseguido en su visita anterior al Gigante de Acero, cuando lograron imponerse por marcador de 3-1.

Diego Rossi, futbolista de Rayados, en festejo de gol ante América | MEXSPORT

¿Cómo llegan Monterrey y Pachuca a la Jornada 12?

El conjunto dirigido por Matías Almeyda viene de empatar 1-1 frente al América, resultado que le impidió escalar posiciones en la clasificación. Anteriormente, Rayados había sufrido una derrota por 4-2 contra Atlante, aunque también consiguió una victoria por la mínima diferencia ante Cruz Azul.

Por su parte, Pachuca llega después de igualar 3-3 frente a Necaxa, encuentro en el que volvió a mostrar dificultades defensivas. Los hidalguenses acumulan tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, números que reflejan la irregularidad que han presentado durante el Apertura 2026.

Salomón Rondón, jugador del Pachuca, en festejo de gol | IMAGO7

Uno de los futbolistas a seguir será Salomón Rondón, delantero venezolano de los Tuzos que conoce al conjunto regiomontano. El atacante ha conseguido marcar en dos ocasiones contra Monterrey vistiendo la camiseta de Pachuca, por lo que podría convertirse en una de las principales amenazas ofensivas para la defensa albiazul.

La importancia del encuentro también radica en el sistema de competencia del Apertura 2026, ya que los primeros ocho equipos de la clasificación avanzarán directamente a los Cuartos de Final. Por ello, ambos clubes necesitan sumar unidades para no perder terreno en la lucha por los boletos a la Liguilla.

Diego Rossi y Orbelín Pineda, jugadores de Rayados, en festejo de gol ante América | MEXSPORT

¿A qué hora y dónde ver Monterrey vs Pachuca?