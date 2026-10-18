Fans United
Futbol Nacional
Selección Mexicana
Futbol Internacional
Opinión
Video
Otros Deportes
Fans United
ContraPARTIDOS
Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!

Sigue al Monterrey vs Pachuca en vivo

Liga MXEstadio BBVA
MonterreyMonterrey
---
No iniciado
PachucaPachuca
ResumenCobertura En Vivo

Monterrey vs Pachuca EN VIVO: Resultados, goles y transmisión

Monterrey vs Pachuca EN VIVO: Resultados, goles y transmisión
Aldo Jair Martínez Escalante
16:21 - 18 de octubre de 2026

Actualizado a 17:03 - 18 de octubre de 2026

Los Rayados y los Tuzos cierran la Jornada 12 desde el Gigante de Acero

Filtrar por:

La Jornada 12 del Apertura 2026 cierra su actividad desde la sultana del norte. El Estadio BBVA recibirá a los Rayados de Monterrey y a los Tuzos del Pachuca.

¡Buenas tardes, amigos de RÉCORD!