No te pierdas ni un detalle del duelo entre Monterrey y Pachuca, el cual esta programado a empezar a las 19:00 (hora centro de México).
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Liga MX•Estadio BBVA
Monterrey vs Pachuca EN VIVO: Resultados, goles y transmisión
Aldo Jair Martínez Escalante
16:21 - 18 de octubre de 2026
Actualizado a 17:03 - 18 de octubre de 2026
Los Rayados y los Tuzos cierran la Jornada 12 desde el Gigante de Acero
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La Jornada 12 del Apertura 2026 cierra su actividad desde la sultana del norte. El Estadio BBVA recibirá a los Rayados de Monterrey y a los Tuzos del Pachuca.
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