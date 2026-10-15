El futbolista serbio sólo ha metido tres goles en 21 partidos disputados con Monterrey

Uros Durdevic vive un presente muy distinto al que tuvo con Atlas. El delantero serbio, quien se consagró campeón de goleo de la Liga MX con los rojinegros, atraviesa el Apertura 2026 con poca participación en Rayados de Monterrey y sin poder estrenarse como anotador en el torneo.

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Las estadísticas reflejan la pérdida de protagonismo del atacante: acumula apenas 82 minutos en cinco partidos de Liga MX, sin goles ni asistencias. Su participación ha sido principalmente como suplente, con oportunidades limitadas para demostrar su capacidad frente al arco rival.

El contraste con su etapa en Guadalajara es evidente. Durante el Clausura 2025, Djuka anotó 12 goles y compartió el título de máximo goleador del campeonato con Paulinho, del Toluca, y José Zúñiga, de Tijuana. Aquella campaña lo consolidó como uno de los delanteros más efectivos del futbol mexicano.

Uros Durdevic, delantero de Rayados, en lamento tras falla ante Chivas en Jornada 12 del Clausura 2026 | MEXSPORT

Rayados incorporó a Durdevic en febrero de 2026 con la intención de fortalecer su ofensiva. En su primer torneo con el conjunto regiomontano disputó 11 encuentros de Liga MX y marcó tres goles, pero para el Apertura 2026 su participación ha disminuido considerablemente, al grado de sumar menos de 100 minutos en la competencia.

La falta de continuidad representa un obstáculo para el delantero, que necesita aprovechar las oportunidades que reciba para recuperar ritmo y confianza. Mientras tanto, el cuerpo técnico encabezado por Matías Almeyda cuenta con otras alternativas ofensivas, por lo que Djuka tiene el reto de ganarse un lugar dentro de la rotación albiazul.

Uros Durdevic, jugador de Rayados, en lamento tras falla ante Atlante, en el Apertura 2026