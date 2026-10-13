Tras cumplir una larga sanción que lo alejó de las canchas, Esteban Andrada regresó a Rayados y busca recuperar la titularidad bajo las órdenes de Matías Almeyda

La historia de Esteban Andrada con Rayados ha dado un giro. Después de vivir una etapa complicada que lo alejó de las canchas y lo obligó a esperar para volver a competir, el guardameta argentino busca recuperar su lugar en Monterrey y convertirse nuevamente en una pieza importante para el equipo albiazul.

El portero pasó de estar fuera de actividad por una sanción disciplinaria en España a tener una nueva oportunidad en el futbol mexicano, en un camino marcado por la paciencia, la competencia interna y el reto de volver a demostrar su calidad bajo los tres postes.

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Una sanción que cambió su rumbo

El 26 de abril de 2026, el argentino protagonizó uno de los episodios más polémicos de su carrera, cuando, todavía como jugador del Real Zaragoza, golpeó al capitán del Huesca, Jorge Pulido, después de ser expulsado en el derbi aragonés. La acción le costó una suspensión de 13 partidos, 12 por la agresión y uno más por la expulsión.

El castigo lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses y complicó su regreso a la actividad. Tras finalizar su préstamo en España, Andrada volvió a Monterrey, club con el que tenía contrato vigente, aunque todavía debía cumplir ocho encuentros de suspensión en México.

Durante ese periodo, el arquero quedó fuera de las convocatorias mientras Luis Cárdenas se encargaba de defender el arco albiazul. Su futuro generaba interrogantes, pero Matías Almeyda decidió contar con él para el Apertura 2026 y darle una nueva oportunidad.

Esteban Andrada en el Clásico Regio del Apertura 2026 | MEXSPORT

El regreso y una nueva oportunidad

Después de 121 días sin disputar un partido oficial, Andrada volvió a la actividad el 25 de agosto, cuando fue titular en los cuartos de final de la Leagues Cup ante Chicago Fire. Rayados ganó 2-1 y el argentino completó los 90 minutos, en una reaparición que marcó el inicio de una nueva etapa con el equipo regiomontano.

De la incertidumbre a recuperar terreno

Con el paso de las jornadas del Apertura 2026, el argentino comenzó a recuperar continuidad. Sus apariciones ante Tigres, Cruz Azul, Atlante y América le permitieron volver a sumar minutos en la Liga MX y competir nuevamente por la titularidad bajo las órdenes de Almeyda.

Su actuación ante Cruz Azul, en la victoria por 1-0, y su participación en el empate 1-1 frente al América representaron nuevos capítulos en su intento por consolidarse. Aunque todavía debe sostener su nivel y responder a las exigencias del torneo, su regreso ya le permitió dejar atrás el prolongado periodo de inactividad.