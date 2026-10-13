Rayados de Monterrey buscará ser un equipo exportador de jugadores a Europa. De acuerdo con miembros del club, la idea es que, gracias a los contactos que tiene Dennis te Kloese, director deportivo, en el Viejo Continente, uno de sus objetivos sea la venta de futbolistas a Europa.
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La política de Monterrey busca incentivar el crecimiento de los jugadores mexicanos. La llegada de Te Kloese a Monterrey hizo pensar al medio futbolístico nacional que las oportunidades para los jóvenes quedarían en el olvido; sin embargo, no será necesariamente así, ya que, por el contrario, ahora el empuje vendrá desde México hacia el exterior, dejando a un lado la característica de Rayados de contratar futbolistas mexicanos cuando concluye o se complica su etapa en Europa.
En los últimos años, Rayados ha consolidado una clara tendencia en el mercado de fichajes: repatriar futbolistas que militaban en el extranjero, especialmente en Europa y la MLS.
Entre los futbolistas que ha repatriado se encuentran:
Gerardo Arteaga: Traído desde el Genk de Bélgica para adueñarse de la lateral izquierda.
Fidel Ambriz: Adquirido con proyección de selección mayor tras su desarrollo en León, ganándole la carrera a otros clubes con pretensiones europeas.
Jesús Manuel "Tecatito" Corona: Regresó a Rayados tras una década en Europa (Twente, Porto, Sevilla).
Omar Govea: Fichado tras un largo recorrido en el fútbol europeo (Portugal, Bélgica y Rumania).
Héctor Moreno: Repatriado desde el fútbol de Catar (Al-Gharafa) tras su paso histórico por Europa (Espanyol, PSV, Roma, Real Sociedad).
Rodolfo Pizarro: Traído de vuelta a la Liga MX desde el Inter Miami de la MLS en una segunda etapa.
Miguel Layún: Fichado procedente del Villarreal tras su paso por el Porto y Watford.
Carlos Salcedo: En su momento sondeado y seguido de cerca, aunque el caso más comparable en la ciudad vecina lo protagonizó Tigres (con Reyes, Aquino, Salcedo, Lainez).
Ahora, la idea será la exportación de jugadores para el fortalecimiento del balompié mexicano.