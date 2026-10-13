Exportar jugadores a Europa: el proyecto de Rayados de Monterrey con Dennis te Kloese

Dennis te Kloese y jugadores en la toma de la foto oficial de Rayados de Monterrey | MEXSPORT

El equipo regio busca un cambio de filosofía para incentivar la salida de jugadores al Viejo Continente

Rayados de Monterrey buscará ser un equipo exportador de jugadores a Europa. De acuerdo con miembros del club, la idea es que, gracias a los contactos que tiene Dennis te Kloese, director deportivo, en el Viejo Continente, uno de sus objetivos sea la venta de futbolistas a Europa.

​La política de Monterrey busca incentivar el crecimiento de los jugadores mexicanos. La llegada de Te Kloese a Monterrey hizo pensar al medio futbolístico nacional que las oportunidades para los jóvenes quedarían en el olvido; sin embargo, no será necesariamente así, ya que, por el contrario, ahora el empuje vendrá desde México hacia el exterior, dejando a un lado la característica de Rayados de contratar futbolistas mexicanos cuando concluye o se complica su etapa en Europa.

​En los últimos años, Rayados ha consolidado una clara tendencia en el mercado de fichajes: repatriar futbolistas que militaban en el extranjero, especialmente en Europa y la MLS.

Dennis te Kloese y Manuel Filizola en la toma de la foto oficial de Rayados de Monterrey | MEXSPORT

​Entre los futbolistas que ha repatriado se encuentran:

​ Gerardo Arteaga : Traído desde el Genk de Bélgica para adueñarse de la lateral izquierda.

​ Fidel Ambriz : Adquirido con proyección de selección mayor tras su desarrollo en León, ganándole la carrera a otros clubes con pretensiones europeas.

​ Jesús Manuel "Tecatito" Corona : Regresó a Rayados tras una década en Europa (Twente, Porto, Sevilla).

​ Omar Govea : Fichado tras un largo recorrido en el fútbol europeo (Portugal, Bélgica y Rumania).

​ Héctor Moreno : Repatriado desde el fútbol de Catar (Al-Gharafa) tras su paso histórico por Europa (Espanyol, PSV, Roma, Real Sociedad).

​ Rodolfo Pizarro : Traído de vuelta a la Liga MX desde el Inter Miami de la MLS en una segunda etapa.

​ Miguel Layún : Fichado procedente del Villarreal tras su paso por el Porto y Watford.

​Carlos Salcedo: En su momento sondeado y seguido de cerca, aunque el caso más comparable en la ciudad vecina lo protagonizó Tigres (con Reyes, Aquino, Salcedo, Lainez).

​Ahora, la idea será la exportación de jugadores para el fortalecimiento del balompié mexicano.