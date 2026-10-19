Guadalajara sumará una ocasión más al pequeño historial jugando como local con un uniforme que no sea rojiblanco

La Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX se jugará a mitad de semana, por lo que algunos equipos tendrán que repetir sus localías o sus visitas, dependiendo del caso. En cuanto a Chivas, luego de empatar ante Tigres 1-1 en el Estadio Akron, ahora volverán a recibir un partido en casa cuando enfrenten a Necaxa; sin embargo, uno de los detalles importantes de este duelo es que el Rebaño no jugará de rojiblanco a pesar de ser el equipo local.

El tercer uniforme del club tapatío fue presentado recientemente, y será utilizado este mismo martes 20 de octubre cuando los Hidrocálidos estén presentes en una de las canchas mundialistas este 2026. La página de la Liga MX muestra que sí habrá un equipo que vista los colores habituales del chiverío, pero no serán ellos.

Chivas vestirá de negro

La Fecha 13 del Apertura 2026 será testigo del estreno de la camiseta negra de Guadalajara, la cual está inspirada en la charrería, anunciada apenas el pasado 15 de octubre, así que en menos de una semana, el Rebaño Sagrado encontró la posibilidad idónea para utilizarla por primera vez.

En la página oficial de la liga, dentro del apartado del partido, se pueden observar los detalles del mismo, pues Chivas vs Necaxa será el primer partido en el orden cronológico para la Fecha Doble del campeonato en curso. Otro detalle que se agrega es el del árbitro, pues el encargado de la justicia será Vicente Reynoso.

El Clausura 2013 fue la primera vez que Chivas vistió de negro en el Estadio Akron | Imago7

El detalle que se suma a esta noticia es que, a pesar de que no es la primera vez que Guadalajara opta por utilizar un tercer uniforme jugando como local, sí será la primera vez que su rival juegue con sus propios colores tradicionales, incluso bajo el entendido de que los Rayos cuentan con un uniforme completamente rojo.

Las ocasiones que Chivas dejó de lado el rojiblanco en casa

Son pocas, pero Guadalajara sí cuenta con un par de veces en las cuales ha decidido no jugar con el uniforme habitualmente local en su propio estadio; sin embargo, las dos ocasiones anteriores, se remontan a cuando Chivas aún vestía Adidas, completamente lo contrario a hoy en día que son vestidos por Nike.

La primera de estas veces nos hace llegar en la máquina del tiempo hasta el Clausura 2013, el 14 de abril del año ya mencionado, cuando en la Jornada 14, Chivas también vistió de negro. En este partido, el Rebaño perdió 1-2 ante Atlante, quienes jugaron con un uniforme azul; el gol del cuadro local lo anotó Rafael Márquez Lugo.

Giovani Hernández festeja gol ante León en el Clausura 2014 | Imago7