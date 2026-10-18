El conjunto volvió a empatar en la Jornada 12 del Apertura 2026

Después del empate de este sábado frente a Tigres, Chivas volvió a atravesar una racha de cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria. El Guadalajara se encuentra nuevamente en un escenario que ya experimentó en el pasado reciente, pues la última ocasión en la que hiló cuatro encuentros sin ganar fue durante el Torneo Apertura 2025, en los primeros meses de la gestión de Gabriel Milito.

¿Cómo han sido los resultados con Milito?

El arranque del técnico argentino al frente del Rebaño estuvo marcado por altibajos. En su debut en la Liga MX, Chivas cayó ante León, aunque logró reaccionar de inmediato al vencer a Atlético de San Luis en la siguiente jornada.

Sin embargo, el equipo no consiguió darle continuidad a ese resultado y posteriormente llegó la participación en la Leagues Cup. El Guadalajara quedó eliminado en la fase de grupos, situación que comenzó a generar cuestionamientos alrededor del proyecto de Milito cuando apenas daba sus primeros pasos.

Chivas se atasca: Los tres partidos que explican la racha sin victorias | MEXSPORT

De regreso en la Liga MX, Chivas volvió a tropezar. En la cuarta jornada, el conjunto rojiblanco visitó a Santos Laguna y terminó con una derrota de 1-0. El resultado tuvo un sabor especialmente amargo debido al complicado momento que atravesaba el cuadro lagunero en aquel momento.

Los problemas continuaron una semana después. Chivas regresó al Estadio Akron, pero no pudo aprovechar su condición de local y cayó 1-2 frente a Bravos de Juárez. La segunda derrota consecutiva aumentó la presión sobre el equipo y sobre el propio Milito.

Gabriel Milito dirige a Chivas en el Clásico Tapatío en contra de Atlas | Imago7

La reacción llegó en la sexta jornada, aunque no con una victoria. El Guadalajara visitó a Tijuana y protagonizó una espectacular remontada después de encontrarse 3-0 abajo en el marcador. Con goles en la segunda mitad, Chivas consiguió rescatar un empate 3-3 que, por la forma en que se produjo, dejó sensaciones positivas pese a significar otro partido sin ganar.

El cuarto encuentro de aquella racha llegó en la séptima fecha. Chivas volvió a jugar en casa y se enfrentó a Cruz Azul, pero terminó por caer 1-2 ante La Máquina. De esta manera, el Guadalajara completó cuatro partidos consecutivos sin conseguir una victoria.

Gabriel Milito dirige a Chivas en el Clásico Tapatío en contra de Atlas | Imago7

¿Se encienden las alarmas en Chivas?

Ahora, varios meses después, Chivas vuelve a encontrarse con una situación similar. El empate ante Tigres confirmó el cuarto partido consecutivo sin triunfo y encendió nuevamente las alertas alrededor del equipo.