El silbante le regaló al debutante su spray y el abanderado las tarjetas

Momento inolvidable vivió Paxon Ruffin que con 16 años hizo su debut con el primer equipo de Rayados de Monterrey. El juvenil entró de cambio ante Pachuca y al final se llevó un detalle por parte de César Arturo Ramos Palazuelos.

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El silbante terminó por obsequiarle su spray con el que pinta la línea en los tiros libres durante los partidos. Sin embargo, no fue el único regalo, el abanderado Edwin de Jesús Sosa le regaló sus tarjetas donde se registran los cambios.

En un video compartido en redes sociales se puede observar al jugador saludar a todos sus compañeros cuando se encuentra a los árbitros y estos le obsequian los detalles terminando en un momento fraterno.

Jugadores de Rayados tras victoria ante Pachuca | IMAGO7

Debut inolvidable

Paxon Ruffin entró al terreno de juego al minuto 77 en el juego disputado en la Sultana del Norte que terminó con marcador de 2-1 y en donde el juvenil destacó con un pase a Hugo Cuypers que quedó cerca en ser anotación.

Con esta participación, Ruffin comenzó oficialmente su trayectoria en el máximo circuito del futbol mexicano y de paso se convirtió en el jugador más joven en hacer su debut en el cuadro regiomontano.

César Arturo Ramos Palazuelos regalo su spray a Ruffin | CAPTURA DE PANTALLA

¿Qué dijo Matías Jesús Almeyda sobre Ruffin?

Tras finalizar el encuentro el entrenador Matías Jesús Almeyda también dedicó palabras de elogios al elemento de las Fuerzas Básicas: “En primer lugar, me pone muy feliz. Ayer hablaba con él y con el grupo de jugadores que entreno, que son espectaculares.”

“Me gusta cómo reciben al joven y cómo escuchan todo lo que les digo. Le pedí que disfrutara, más que nada, el momento que iba a vivir. Las participaciones que tuvo fueron las que queremos y buscamos, pero hay que llevarlo de a poco”, destacó el director técnico.

“Lo logró a los 16 años con un entrenador que se anima y arriesga. Le hacía una comparación porque Lucas Ocampos también tenía 16 años cuando hice lo mismo. Ojalá que tenga la carrera de Lucas”, terminó por catapultar.