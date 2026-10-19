El técnico de Rayados se mostró satisfecho por el debut del mexicoamericano de 16 años, elogió a “Tecatito” Corona y confirmó que existió la posibilidad de dirigir a los Tuzos

Matías Almeyda destacó el debut de Paxon Ruffin con Rayados de Monterrey, luego de que el juvenil mexicoamericano de 16 años recibiera la oportunidad de disputar sus primeros minutos en Primera División durante la victoria ante Pachuca.

El estratega argentino se dijo feliz por el momento que vivió el futbolista y reconoció la manera en que sus compañeros lo han recibido dentro del grupo, aunque dejó claro que su desarrollo deberá llevarse con calma.

“En primer lugar, me pone muy feliz. Ayer hablaba con él y con el grupo de jugadores que entreno, que son espectaculares. Me gusta cómo reciben al joven y cómo escuchan todo lo que les digo. Le pedí que disfrutara, más que nada, el momento que iba a vivir. Las participaciones que tuvo fueron las que queremos y buscamos, pero hay que llevarlo de a poco. Lo logró a los 16 años con un entrenador que se anima y arriesga. Le hacía una comparación porque Lucas Ocampos también tenía 16 años cuando hice lo mismo. Ojalá que tenga la carrera de Lucas", destacó.

Si quiere ser futbolista, tiene que serlo y estar preparado. Este chico está preparado por cómo habla, cómo razona y porque es humilde. Ojalá que siga así. Si en algún momento se eleva un poco, tendrá que bajar y volver a su división

Almeyda elogia a Paxon Ruffin y destaca la calidad humana del Tecatito

Por otra parte, el entrenador albiazul se refirió al momento de Jesús “Tecatito” Corona, a quien elogió no solamente por sus condiciones futbolísticas, sino también por su calidad humana y disposición para trabajar.

“Primero, al ‘Tecatito’ lo veo como un jugadorazo. Lo veía de lejos y hoy tengo la posibilidad de entrenarlo. Pero no solamente veo al jugadorazo, veo a una grandísima persona. Es alguien que todos los días tiene una predisposición enorme para trabajar, escuchar y mejorar. Es un buen compañero y es humilde. A la gente así le va bien y le seguirá yendo bien. Deseo que pueda terminar el torneo como lo viene haciendo, porque está teniendo una gran campaña. Pero valoro todo lo demás. Ya sabemos que gambetea bien y que sale para un lado y para el otro. Todos lo sabemos. No quiere decir que vaya a jugar siempre, pero, mientras defienda su puesto como lo está haciendo, jugará". dijo.

Almeyda confirma que Pachuca lo buscó para el Mundial de Clubes

Finalmente, Almeyda confirmó que existió la posibilidad de convertirse en entrenador de Pachuca cuando el club se quedó sin director técnico para el Mundial de Clubes. El argentino explicó que mantiene una relación cercana con Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, pero señaló que las circunstancias personales y la rapidez con la que debía tomar una decisión le impidieron aceptar la propuesta.

Almeyda explota contra prensa del América | MEXSPORT