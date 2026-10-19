El mexicoamericano ingresó al minuto 77 ante Pachuca y comenzó su camino en el máximo circuito con el Monterrey

Rayados tuvo una nueva aparición juvenil en la Primera División con el debut de Paxon Ruffin, futbolista mexicoamericano de apenas 16 años de edad, quien recibió la oportunidad de disputar sus primeros minutos con el primer equipo al ingresar en el encuentro frente a Pachuca.

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El joven jugador entró al terreno de juego al minuto 77, en una oportunidad otorgada por el director técnico Matías Almeyda, quien continúa abriendo espacios para los elementos jóvenes dentro del plantel albiazul. Con esta participación, Ruffin comenzó oficialmente su trayectoria en el máximo circuito del futbol mexicano.

Con 16 años, el mexicoamericano representa una apuesta a futuro para la institución regiomontana, que mantiene el seguimiento y desarrollo de futbolistas jóvenes con la intención de que puedan abrirse paso hasta el primer equipo.

Paxon Ruffin con Monterrey en el Apertura 2026 | IMAGO7

Además del significado personal que representa estrenarse en Primera División, la participación de Ruffin también contribuye al cumplimiento de la regla de menores, uno de los aspectos que los clubes deben atender durante el torneo.

La oportunidad que le brindó Almeyda ante los Tuzos representa un primer paso para Ruffin, quien buscará aprovechar sus apariciones con Rayados para continuar creciendo futbolísticamente y ganarse un lugar en futuras convocatorias.

Así, Monterrey suma un nuevo nombre a su lista de jóvenes que comienzan a tener presencia en el máximo circuito. Para Paxon Ruffin, el ingreso al minuto 77 quedará marcado como el inicio de su historia en Primera División, con la posibilidad de seguir creciendo bajo la dirección de Almeyda.