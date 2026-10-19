Con goles del Tecatito Corona y Diego Rossi, Monterrey logró una victoria valiosa

Rayados hizo valer su condición de local y derrotó 2-1 a Pachuca en el Estadio BBVA, en duelo correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026. Con este resultado, el conjunto albiazul llegó a 17 puntos y se colocó en el octavo lugar de la clasificación, dentro de los puestos de Liguilla.

Podría interesarte Futbol Exjugador del América sufrió accidente en carretera; esto es lo que se sabe

El encuentro comenzó con intensidad por parte de los regiomontanos, que al minuto 11 consiguieron un penalti luego de un jalón dentro del área sobre Jesús Corona. Un minuto después, Lucas Ocampos tomó la responsabilidad desde los once pasos, pero su disparo fue detenido por el arquero Carlos Moreno. Sin embargo, Diego Rossi aprovechó el rebote y mandó el balón al fondo de las redes para abrir el marcador.

Diego Rossi tras marcar con Monterrey | MEXSPORT

La presión de los locales continuó y apenas al minuto 15, Jesús Corona amplió la ventaja al definir dentro del área para colocar el 2-0. Rayados aprovechó el arranque contundente para tomar el control del encuentro y se fue al descanso con una diferencia de dos goles sobre los Tuzos.

Jesús 'Tecatito' Corona tras anotar con Monterrey | IMAGO7

Para la segunda mitad, Pachuca buscó reaccionar y encontró recompensa al minuto 74, cuando Salomón Rondón apareció con un remate de cabeza para descontar y poner emoción en el cierre del partido. Los visitantes intentaron aprovechar el impulso para buscar la igualada, mientras Monterrey defendía la ventaja.

Salomón Rondón anotando con Pachuca ante Monterrey | IMAGO7

Al minuto 77, Matías Almeyda le dio la oportunidad de debutar en Primera División a Paxon Ruffin, futbolista mexicoamericano de apenas 16 años, quien ingresó al terreno de juego para disputar sus primeros minutos con el primer equipo albiazul y contribuir a la regla de menores.

La tensión aumentó al minuto 86, cuando Pachuca consiguió marcar lo que parecía el gol del empate, pero la anotación fue invalidada por Sergio Barreto por posición adelantada. Rayados logró conservar la ventaja hasta el silbatazo final y aseguró tres puntos importantes para mantenerse en la pelea por la clasificación.

Con la victoria, Monterrey cerró la Jornada 12 con 17 unidades y en el octavo puesto de la tabla general, dentro de la zona de Liguilla. Además, el triunfo dejó como uno de los momentos destacados el debut de Paxon Ruffin, quien a sus 16 años comenzó su camino en el máximo circuito del futbol mexicano.