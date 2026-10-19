El jugador de 16 años superó la marca de Misael Dominguez solo por un mes

El debut de Paxon Ruffin con Rayados de Monterrey marcó un nuevo capítulo en la historia de las Fuerzas Básicas albiazules. Con apenas 16 años, el futbolista mexicoamericano recibió la oportunidad de Matías Almeyda durante la victoria frente a Pachuca, en la Jornada 12 del Apertura 2026, para convertirse en el debutante más joven en la historia del club.

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Ruffin ingresó al terreno de juego al minuto 77 del encuentro disputado el domingo 18 de octubre, con 16 años, ocho meses y 21 días, superando la marca que pertenecía a Misael Domínguez, quien debutó en agosto de 2016, a los 16 años, nueve meses y ocho días, durante un partido de la Liga de Campeones de Concacaf ante Don Bosco.

Paxon Ruffin, debut con Monterrey | IMAGO7

Precisamente en aquel encuentro también tuvo participación Daniel Parra, quien debutó con 17 años y 15 días. Ambos futbolistas recibieron una oportunidad con el primer equipo en una etapa en la que Monterrey comenzaba a dar espacio a sus jóvenes talentos en competencias oficiales.

Daniel Parra durante un partido con Monterrey | IMAGO7

Otro de los nombres que figura entre los debutantes más jóvenes es Jesús “Tecatito” Corona, quien tuvo su primera aparición con Rayados en agosto de 2010, a los 17 años, siete meses y dos días. El atacante formó parte del plantel que conquistó el título del Apertura 2010, antes de desarrollar una trayectoria que lo llevó al futbol europeo y a la Selección Mexicana.

Jesús 'Tecatito' Corona, jugador de Rayados | IMAGO7

En la lista también aparecen Luis Maldonado, quien debutó en 1996 con 17 años, cuatro meses y tres días, y Joaquín Moxica, que recibió su primera oportunidad en noviembre de 2023, a los 17 años, nueve meses y nueve días, durante un encuentro ante Pachuca.

Con su aparición en el Apertura 2026, Ruffin se suma a la historia de los canteranos de Monterrey que han recibido una oportunidad desde temprana edad. Ahora, el mexicoamericano buscará aprovechar la confianza de Almeyda para sumar más minutos con el primer equipo y comenzar a construir su camino en el futbol profesional.