Esteban Andrada reconoció que Rayados dejó de lado el torneo de Liga MX durante su participación en la Leagues Cup, situación que terminó por reflejarse en el rendimiento del equipo. Tras el triunfo ante Pachuca en la Jornada 12 del Apertura 2026, el guardameta argentino señaló que Monterrey debe retomar el camino y mantener la regularidad en el cierre del campeonato.
En realidad descuidamos el torneo porque nos enfocamos en la Leagues Cup y eso se notó, hubo mucho recambio, descuidamos el campeonato, eso fue evidente, pero bueno ahora tenemos que retomar por esa senda y este es el camino. Sabemos que es un triunfo muy importante y acá no hay que bajar, es paso firme todos los pasos que demos, así que bueno esperemos que sigamos por esta senda.”
Por otra parte, Andrada habló sobre su salida de la institución y el regreso a Rayados, donde consideró que alejarse del equipo le permitió renovar su mentalidad y volver con el objetivo de ayudar a la institución. El arquero también reconoció que mantener un nivel constante durante varios años es complicado para cualquier futbolista.
Cuando me fui, estuve cuatro años en la institución, a veces tienes altas y bajas en el rendimiento, es muy difícil que te mantengas, el único que conozco es Messi que se mantiene durante tantos años, para un arquero es difícil, me ayudó mucho salir, de respirar aire nuevo y venir con la mente limpia, de ayudar al equipo y a la institución.”