En realidad descuidamos el torneo porque nos enfocamos en la Leagues Cup y eso se notó, hubo mucho recambio, descuidamos el campeonato, eso fue evidente, pero bueno ahora tenemos que retomar por esa senda y este es el camino. Sabemos que es un triunfo muy importante y acá no hay que bajar, es paso firme todos los pasos que demos, así que bueno esperemos que sigamos por esta senda.”