Sí, el torneo en general ha sido apretado, de altas y bajas, con equipos que entran y salen. Apenas Monterrey alcanzó a meterse después de un inicio de torneo bastante competitivo. En general, hay equipos que están jugando mejor, otros que están luchando más y algunos que, en esta recta final, están encontrando mejores cosas. Nosotros, con tres puntos, nos colocábamos en el octavo lugar por diferencia de goles. No fue así. Sabíamos que iba a ser difícil venir aquí a Monterrey, como siempre lo es, pero al final tenemos que hacer un balance frío y con mucho análisis de lo que somos, de lo que podemos hacer y de lo que nos ha alcanzado.”