El técnico de los Tuzos del Pachuca, Benjamín Mora reconoció que el equipo deberá hacer un análisis de su desempeño, mientras destacó el momento goleador de Salomón Rondón y la posibilidad de regalarle una victoria como local a su afición en el Apertura 2026.
La derrota ante Rayados en el Estadio BBVA dejó a Pachuca con la necesidad de hacer un balance de su desempeño en el Apertura 2026. Benjamín Mora, director técnico de los Tuzos, reconoció que el torneo ha sido complicado y de constantes cambios en la clasificación, además de lamentar que su equipo no aprovechara la oportunidad de sumar tres puntos que lo colocaran en puestos de Liguilla.
Sí, el torneo en general ha sido apretado, de altas y bajas, con equipos que entran y salen. Apenas Monterrey alcanzó a meterse después de un inicio de torneo bastante competitivo. En general, hay equipos que están jugando mejor, otros que están luchando más y algunos que, en esta recta final, están encontrando mejores cosas. Nosotros, con tres puntos, nos colocábamos en el octavo lugar por diferencia de goles. No fue así. Sabíamos que iba a ser difícil venir aquí a Monterrey, como siempre lo es, pero al final tenemos que hacer un balance frío y con mucho análisis de lo que somos, de lo que podemos hacer y de lo que nos ha alcanzado.”
"Afortunado de tener a Rondón"
Por otra parte, Mora destacó el rendimiento de Salomón Rondón, quien se mantiene como una de las principales referencias ofensivas de Pachuca y pelea por el campeonato de goleo individual.
Mira, tengo que decir que soy afortunado por tener a Salomón Rondón dentro del equipo que dirijo y de este Pachuca. Más allá de que sumemos puntos o no, Salomón sigue siendo un artillero muy importante para este equipo. Realmente creo que es un premio al esfuerzo, porque es un profesional en toda la extensión de la palabra. Lo admiro mucho como jugador y como persona, sobre todo porque ha ayudado a su equipo y a sus compañeros. Creo que va por el camino correcto para poder llevarse el campeonato de goleo.“
Finalmente, el entrenador aseguró que Pachuca no renuncia a sus aspiraciones en el cierre del torneo y mantiene la esperanza de mejorar sus resultados, especialmente ante su afición, a la que todavía busca regalarle una victoria en casa.
Bueno, apelo siempre al famoso dicho de que la esperanza muere al último. Mientras tengamos partidos por disputar, tenemos la esperanza de poder hacerlo bien y regalarle, por fin, una victoria en casa a la afición. Sabemos que en el futbol quizá lo que diga el entrenador no valga si no hay resultados, pero no puedo decir que el equipo no lucha, no pelea, no intenta o no busca.“