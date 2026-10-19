La defensora de las Águilas no pudo seguir en el partido y se esperan resultados de sus estudios

América Femenil venció a Pachuca en la Jornada 11 del Apertura 2026; sin embargo, no todo ha sido bueno para ellas, pues han perdido a Karen Luna en el final del partido, algo que por ahora parece una lesión grave, pero todavía faltan algunos estudios para confirmar la gravedad de la lesión.

El entrenador Ángel Villacampa, ha dejado en claro que por el momento no se sabe qué es realmente lo que le sucedió a su jugadora, por lo que se espera que la evalúen en las siguientes horas para saber si puede estar presente en el duelo que las enfrentará con Atlético San Luis.

¿Cómo se lesionó Karen Luna?

Fue en los minutos finales, prácticamente en el agregado, cuando Karen Luna trató de robarle el balón a Nina Nicosia; sin embargo, en el momento de uno de sus pasos dentro del terreno de juego, una de sus rodillas se quedó atorada, por lo que de manera inmediata tuvo que tirarse para poder ser atendida.

El famoso 'carrito de las desgracias' ingresó para revisar cuál fue la gravedad del asunto, pero eso fue algo que no se pudo saber en el momento, por lo que solamente optaron por sacarla del campo, siendo sustituida por Mariela Ramos.

Casualmente, la jugadora a la cual Karen le quería robar el esférico, Nina Nicosia, también abandonó el campo al 90', pero ella en una sustitución normal del juego en la que entró en su sustitución América Gómez. El partido lo terminó ganando América 2-1 en una muy buena racha que las mantiene en el liderato del Grupo B.

Villacampa prefiere esperar

En conferencia de prensa, Ángel Villacampa mencionó que, aunque sabe que fue aparatosa la manera en la que su jugadora salió del campo, no quiere dar un criterio propio o adelantarse al diagnóstico que los propios doctores pueden hacer al respecto:

Esperemos que no sea una gran lesión la verdad, porque lleva mucho tiempo trabajando para recuperar su forma, recuperar su ritmo y sentíamos que esta semana era momento suyo de volver al once y espero que no sea mucho, pero de momento no tenemos reporte

América Femenil se mantiene en los primeros lugares del torneo Apertura 2026 | Imago7