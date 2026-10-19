Footy Headlines tiene la premisa de lo que sería la nueva indumentaria de uno de los cuadros de la Sultana del Norte

Parece que el blanco seguirá siendo el color que predomine en Monterrey, pues dos de sus tres uniformes tendrán ese color como el principal, con uno de ellos confirmado, pero el otro, a punto de hacerse oficial para afrontar seguramente el torneo de Clausura 2027.

A pesar de las quejas de la afición contra Puma de un tiempo a la fecha en cuanto a sus uniformes, la marca alemana ha seguido a cargo de vestir a La Pandilla, como será el caso cuando este nuevo jersey se estrene, pues normalmente las terceras equipaciones de los clubes salen en el segundo semestre del año futbolístico.

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¿Cómo es el nuevo jersey de Rayados?

La posible nueva camiseta de Rayados ha sido filtrada en la plataforma Footy Headlines, así que siendo una plataforma confiable en el tema, prácticamente se puede confirmar que el color de esta tercera equipación será el blanco con un patrón de pequeñas líneas en azul marino a lo largo del torso de manera vertical. Dentro de las mismas, se forma un patrón más en el cual hay varios cuadros en una tonalidad más baja de azul.

Estos últimos crean un rombo en el pecho, pero junto con las marcas que tiene en ese sector, el diseño parece un poco sobrecargado. En cuanto al cuello, una tela más gruesa en azul fuerte es lo que otorga un tanto más de elegancia al jersey de La Pandilla. El mosaico es una de las principales razones por las que no ha gustado el jersey en la afición.

Nueva playera de Rayados; será la tercera equipación | Footy Headlines

¿Qué simboliza el mosaico del nuevo jersey?

Tan solo unos cuantos días atrás, Monterrey ya había compartido un pequeño adelanto de lo que será este nuevo jersey, pues una dinámica permitió a Juan Calderón ser el diseñador oficial de este uniforme. Antes de que él hable en el video publicado acerca de lo que significa vestir al club al que apoya, un acordeón sobre una plataforma puede observarse con un telón cubriéndolo de inmediato.