Jugadores de Rayados regresando a la cancha | CAPTURA DE PANTALLA

Los jugadores terminaron por retornar después del tiempo limite y con el rival en el campo

Una nueva polémica apareció en la Jornada 12 del Apertura 2026 durante el duelo de los Rayados de Monterrey ante Pachuca; y es que, tras el descanso los jugadores tardaron más de 18 minutos en regresar a la cancha, algo que está en contra del reglamento.

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Loe elementos de los Tuzos tuvieron que esperar en el rectángulo verde, mientras los locales apenas eran enfocados en las inmediaciones del pasillo que conduce al campo demorando su regreso.

Rayados volviendo después del descanso ante Pachuca | CAPTURA DE PANTALLA

¿Qué sanción podrían recibir?

Dicho retraso podría transformase en una dura sanción, esto de acuerdo al artículo 45, inciso g del Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol que resalta dicha situación durante un partido en Liga MX.

“Será sancionado el Club que retrase el inicio del primer tiempo o del segundo tiempo del partido por ningún motivo”. Asimismo se añade que los clubes que contravengan lo dispuesto por el presente artículo serán sancionados con alrededor de una multa de 50 a 20,000 UMAs.

Diego Rossi tras marcar con Monterrey | MEXSPORT

¿Cómo fue el partido?

Mientras tanto, Rayados hizo valer su condición de local y derrotó 2-1 a Pachuca en el Gigante de Acero. Con este resultado, el conjunto albiazul llegó a 17 puntos para meterse en el octavo sitio.

Al minuto 11 los locales conseguirían un penalti luego de un jalón dentro del área sobre Jesús Corona. Sin embargo, Lucas Ocampos fallaría su tiro en una segunda jugada Diego Rossi marcaría el primero.

Tan solo minutos después Jesús Corona catapultaría el segundo para los Rayados y así se irían al descanso. Para la parte complemtria Salomón Rondón apareció con un remate de cabeza para descontar y poner emoción en el cierre del partido.

Finalmente, al 86’ Sergio Barreto llegaría con el empate; pero, la anotación fue invalidada y con ello Rayados logró conservar la ventaja hasta el silbatazo final para la victoria.