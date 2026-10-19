Santiago Homenchenko, jugador de Querétaro, en festejo de gol en el Apertura 2026 | MEXSPORT

El jugador charrúa ha sido una de las gratas revelaciones del torneo con los Gallos Blancos

Querétaro ha sido una de las gratas revelaciones de la Liga MX en el Apertura 2026, aunque su último fin de semana fue amargo. Los Gallos Blancos sufrieron una dura goleada ante Santos Laguna y Santiago Homenchenko, uno de sus pilares, presentó una molestia en la mano derecha.

De acuerdo con información proporcionada por el club queretano, el charrúa fue sometido a los exámenes médicos pertinentes y se le diagnosticó una fractura. Homenchenko será operado en las próximas horas y el tiempo de su regreso a las canchas se dará a conocer de acuerdo a su evolución.

Santiago Homenchenko, jugador de Querétaro, en partido ante Santos Laguna | MEXSPORT

El gran semestre de Santiago Homenchenko

El conjunto del Bajío ha tenido un semestre espectacular, con un Santiago Homenchenko como pilar en el medio campo queretano. El jugador charrúa es el máximo goleador de los Gallos Blancos con cinco anotaciones; además de ser el creador de juego en el club.

El Apertura 2026 ya tiene a sus principales protagonistas y, de acuerdo con las estadísticas de Statiskicks, Santiago Homenchenko es el futbolista con mejor rendimiento del torneo. El jugador de Querétaro registra un rating de 7.68, superando a Juan Brunetta, Alexis Vega y Federico Pereira, quienes completan los primeros lugares de la clasificación.

Los Gallos festejan el gol de penal de Santiago Homenchenko | Imago7

El ranking toma en cuenta el rating estadístico y que los jugadores hayan disputado al menos 50 por ciento de los minutos disponibles, por lo que no solamente se considera la producción ofensiva, sino también el impacto general dentro del terreno de juego.

Homenchenko se encuentra en la cima después de nueve partidos disputados con Querétaro. El futbolista suma cinco goles y dos asistencias, además de registrar 15 grandes pases, números que lo colocan como el jugador con mejor valoración estadística del campeonato, con 7.68.

Festejo en La Corregidora tras el gol de Homenchenko | MexSport

¿Cuándo será el próximo partido de Querétaro?