Cuatro triunfos y un empate en sus últimos cinco enfrentamientos en este escenario respaldan el dominio azulcrem

Hay ciudades donde América se siente muy cómodo, además de la Ciudad de México, y una de ellas es Guadalajara. Este miércoles, las Águilas visitan al Atlas en el Estadio Jalisco, donde no pierden desde hace cinco años. Cuatro triunfos y un empate en sus últimos cinco enfrentamientos en este escenario respaldan el dominio azulcrema, que ha convertido la casa rojinegra en una de sus segundas residencias.

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Los azulcremas continúan con su gira de dos partidos consecutivos como visitantes, la cual comenzó en el Bajío con una contundente victoria de 5-2 sobre León. Ahora, el conjunto dirigido por Guillermo Almada viaja al occidente del país para medirse a los Zorros en esta fecha doble, con la intención de mantener el buen paso y sumar otros tres puntos fuera de casa.

América goleó a León en el Nou Camp | Imago7

¿El Estadio Jalisco es una plaza cómoda?

El Estadio Jalisco representa una plaza cómoda para los de Coapa, que han sabido imponer condiciones en sus últimas visitas ante los rojinegros. Fue en el Clausura 2021 que Atlas consiguió su última victoria sobre las Águilas en el Jalisco cuando se impusieron 3-0, desde entonces se vieron las caras cinco veces más con todos resultados favorables para los azulcremas.

En el Apertura 2021, América se impuso 1-0; en el Clausura 2023 igualaron 2-2 y desde entonces fueron triunfos consecutivos para las Águilas: 5-1 en el Clausura 2024, 3-1 en el 2025 y 4-2 en el Apertura 2025, una racha que buscará extender para confirmar su liderato.

Jugadores del América, en la cancha del Estadio Jalisco | IMAGO7

Buscan seguir con el buen momento

Además, las Águilas llegan motivadas después de golear a León 5-3 y despejar las dudas que existían sobre el equipo. El reto ahora será mantener esa contundencia frente a un Atlas que intentará aprovechar su localía para frenar a uno de los equipos protagonistas del torneo.

Para Guillermo Almada, este compromiso también representa una oportunidad de darle continuidad a sus jugadores, especialmente a los refuerzos que día a día se ven más acoplados al proyecto.

Con dos salidas consecutivas, también será la oportunidad administrar el plantel sin perder intensidad que será fundamental para estos cuatro encuentros que le restan en solo 10 días.

Del otro lado, Atlas buscará terminar con una racha en contra en su propio estadio frente a uno de sus rivales más exigentes. Sin embargo, América tiene la historia reciente de su lado y tratará de aprovecharla para salir del Jalisco con una nueva victoria que prolongue su buena relación con Guadalajara y confirme su fortaleza como visitante.