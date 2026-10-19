Se ha revelado el estado de salud del exjugador y ahora comentarista de FOX Sports

Paul Aguilar, exjugador del América y ahora comentarista de FOX Sports, sufrió un fuerte accidente automovilístico la noche del 17 de octubre y tras algunas horas de hospitalización se ha revelado su estado de salud luego de que su camioneta perdiera el control y terminara cerca de unas vías del tren, a la altura del kilómetro 16, en el tramo de la Estación Patty-Vista Hermosa, en Michoacán.

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Afortunadamente y gracias a Dios el exfutbolista se encuentra estable, según dieron a conocer fuentes cercanas de FOX Sports, televisora en donde actualmente se desempeña como analista, a AS.

Paul Aguilar y Guillermo Ochoa en el América | IMAGO7

¿Qué sucedió?

De acuerdo con elementos de Protección Civil, el incidente ocurrió cerca de las 23:47 horas del 17 de octubre, a la altura del kilómetro 16 en donde aparentemente era quien conducía el vehículo.

A través de redes sociales se muestra una camioneta BMW que se encontraba cerca de las vías del tren, en el tramo de la Estación Patty-Vista Hermosa, en Michoacán, dicho vehículo presentaba múltiples daños en distintas partes de la carrocería, además de que la puerta del conductor no se podía abrir.

La camioneta del exfutbolista también fue trasladada al corralón mediante una grúa, mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.

¿Quién es Paul Aguilar?

Paul Aguilar es considerado un jugador histórico en el Club América y resaltado como una de las piezas clave del América desde 2011 hasta 2020 en donde terminó conquistando tres títulos de Liga MX.

El americanista disputó alrededor de 357 partidos, anotó 14 goles y colaboró con 31 asistencias. Mientras tanto, con la Selección Mexicana participó en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Tras su retiro ha incursionado en los medios de comunicación, en sus inicios tuvo algunas intervenciones como comentarista en partidos transmitidos por TUDN y posteriormente fue fichado por FOX Sports en donde actualmente trabaja.