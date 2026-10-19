Muchos criticamos, me incluyo, el arribo de la directiva española que impuso General Atlantic en el Club América tras la inversión, parecía poco sensible a las necesidades inmediatas de las Águilas tras la gloriosa era Jardine. Cambios en la estructura, la llegada de un perfil poco habitual en el Nido como el de Almada y refuerzos tardíos y lejos de lo proyectado por la afición. Sin embargo, nos callaron.

Hoy el Club América de los españoles brilla por el rescate que han hecho, desde el mandamás de Ollamani, Ferran Reverter, que con su experiencia europea, con todo y sus modos altivos, provocó los ajustes en el funcionamiento de un equipo que luce en el campo, es líder y favorito de nuevo a ganar la Liga MX como no pasó en el último año.

América se reúne antes de iniciar el partido ante León | Imago7

ARRASAN CON TODO, MENOS LO DEPORTIVO

Los cambios en la estructura del Club América comenzaron con el arribo de los catalanes al mando, desde lo administrativo hasta lo comercial entre otros, recientemente pasó con comunicación y siguen, pero el único departamento que aún no tocan es el más importante para la cancha: el deportivo de Santiago Baños y Antonio Ibrahim.

Hace poco, el presidente deportivo del América aseguró que al interior no había grupos ni rencillas, sino una directiva unida por las Águilas. Lo cierto es que mientras sigan estupendos resultados luce complejo que los españoles trastoquen también la parte deportiva. Veamos.

Festejo de América tras anotar en contra de León | MexSport

ES LA PLANTILLA MÁS VALIOSA

Con el armado creado por la dirección deportiva en conjunto con las cabezazos españolas del club, el América no sólo tiene de nuevo la plantilla más valiosa de Liga MX con un estimado de 131 millones de euros, sino que también es líder en Concacaf, superando a las de la MLS con todo y el Inter de Messi.

Las Águilas también son Top 10 del continente americano, peleando sólo por debajo de las casi inalcanzables brasileñas como las de Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro y Corinthians, pero por encima de la de River Plate.

Once titular de América vs León | Imago7

TODO TERMINA EN UN ÚNICO OBJETIVO