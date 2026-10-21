Atlas vs América EN VIVO: resultados, goles y estadísticas

¿Dónde ver Atlas vs América?
Uno de los partidos más importantes de la Jornada 13 tendrá múltiples plataformas para seguir.
Aquí los detalles:
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Actualizado a 16:39 - 21 de octubre de 2026
La Jornada 13 de la Liga MX vibrará con uno de los duelos más llamativos
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¿Dónde ver Atlas vs América?
Uno de los partidos más importantes de la Jornada 13 tendrá múltiples plataformas para seguir.
Aquí los detalles:
¡Bienvenidos, amigos de RÉCORD!
La Perla Tapatía vibrará con un encuentro de suma importancia en las aspiraciones de América y Atlas. El conjunto de Guillermo Almada buscará afianzarse en el liderato; los de Hernán Crespo quieren subir a lo más alto de la Tabla General.
¡Duelazo en el Jalisco!