Dos de los equipos de la parte más alta del torneo se verán las caras en el Estadio Jalisco

América, el líder del torneo busca seguir en lo más alto de la tabla de posiciones y, para ello, debe visitar al Atlas en el Estadio Jalisco, recinto que para 2030 ya no tendrá duelos entre estos dos por la mudanza rojinegra. El partido de este miércoles se podrá disfrutar a través de las señales de Canal 5, TUDN, ViX Premium y Layvtime en YouTube.

Este será un compromiso que se juegue exactamente a la misma hora que el Puebla vs Rayados, por lo que habrá un par de partidos que se jueguen al mismo tiempo para abrir la actividad de miércoles en la doble jornada de Liga MX.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

Como ya es bien sabido, las Águilas son el equipo que llega como el líder de todo el campeonato tan solo por un punto encima de Chivas, pero los de Almada tienen un partido pendiente y, por supuesto, también el de esta jornada por llevarse a cabo; en caso de resultar vencedores, los azulcremas se mantendrían a cuatro puntos del segundo puesto.

En el caso del Atlas, con los resultados del martes y, sin jugarse nada del miércoles en esta Fecha 13, llegan al Estadio Jalisco como el lugar cinco con 21 puntos, así que, si ganan, podrían tomar el primer lugar; sin embargo, es algo prácticamente imposible ya que la diferencia de goleo con el Ame es abismalmente distinta.

Once titular de América vs León | Imago7

Los Zorros en sus últimos tres partidos han sumado de muy buena manera, pues en la Jornada 10 le ganaron como visitantes a Xolos 2-3, después, en el Clásico Tapatío empataron a un gol en contra de Chivas y, de manera más reciente, volvieron a salir de visita para enfrentar y ganarle 0-2 a Necaxa.

En el caso del América, su último partido lo ganaron como visitantes 3-5 en contra de León, pero una semana antes empataron a un gol ante los Rayados de Matías Almeyda. Sin contar los dos partidos amistosos ante Chivas y Cruz Azul, el antepenúltimo duelo antes de este, lo ganaron también ante los Rayos 2-4.

Manuel Capasso celebrando el segundo gol del Atlas ante Necaxa | IMAGO7

¿Dónde ver el duelo entre Zorros y Águilas?