Tras tres temporadas en las que sólo sumó tres anotaciones, el atacante ha vuelto a su mejor nivel

Henry Martín dejó atrás las lesiones y volvió a ser el delantero que tanto extrañaban las Águilas. La Bomba ha recuperado su olfato goleador y esta temporada suma siete anotaciones y tres asistencias, participando directamente en 10 de los 27 goles del América, es decir, en el 37% de las anotaciones azulcremas. Con estos números, el capitán se ha convertido en el jugador con mayor incidencia ofensiva del equipo.

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Desde el Apertura 2024, el delantero yucateco no registraba una temporada con una producción goleadora tan importante. En aquel torneo, Henry marcó ocho tantos y se mantuvo como una de las principales referencias ofensivas del conjunto azulcrema. Sin embargo, en 2025 las lesiones mermaron su rendimiento y limitaron su participación dentro del terreno de juego.

La Bomba apenas consiguió tres anotaciones en tres temporadas, su peor rendimiento en los últimos seis años. Las molestias físicas le impidieron encontrar continuidad y su ausencia se hizo sentir en un equipo que necesitaba recuperar la mejor versión de su referente en el ataque.

Henry Martín festeja su séptimo gol del Apertura 2026 conseguido ante León | MexSport

Sin embargo, la resiliencia de Martín ha sido fundamental para volver a levantar el vuelo. El capitán de las Águilas dejó atrás esa mala racha y, pese a la competencia que llegó al frente de ataque, con el colombiano Miguel Borja como uno de los principales nombres, Henry volvió a demostrar que todavía tiene mucho que aportar al equipo de Guillermo Almada.

Esta temporada, el atacante mexicano no solamente ha recuperado su conexión con el gol, sino que también ha contribuido en la generación de juego. Sus tres asistencias complementan los siete goles que ha marcado y reflejan su importancia en una ofensiva que busca mantenerse como una de las más peligrosas del campeonato. Henry ha vuelto a ser determinante, tanto al definir las jugadas como al habilitar a sus compañeros.

Henry Martín, en festejo de gol con América, ante Necaxa | MEXSPORT

Así, Martín vuelve a levantar la mano como el hombre de confianza del americanismo y el máximo goleador mexicano del torneo. Sus números respaldan su recuperación y confirman que, cuando las lesiones le permiten tener continuidad, puede marcar diferencias dentro del terreno de juego. A sus 33 años, sigue siendo el referente con el 37 por ciento de participación directa en los goles azulcremas, la Bomba ha recuperado la pólvora justo cuando América necesita que su capitán responda en la lucha por el título.