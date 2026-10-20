Baja sensible en América: La razón por la que Raphael Veiga se perderá el partido contra el Atlas

Raphael Veiga llega a un partido de América en el Estadio Banorte | Imago7

El mediocampista brasileño no podrá jugar por segundo partido consecutivo, por lo que Guillermo Almada deberá buscar alternativas para el duelo en el Estadio Jalisco

América viaja esta tarde a Guadalajara para enfrentar al Atlas, pero lo hará con una ausencia importante. Raphael Veiga no se ha recuperado de las molestias físicas que también le impidieron estar presente en la goleada ante León, por lo que se perderá su segundo partido consecutivo.

¿Qué es lo que pasó con el brasileño?

Veiga sufrió un golpe durante los entrenamientos de la semana pasada y el cuerpo técnico ha decidido no arriesgarlo. La intención es que el mediocampista esté en condiciones para la próxima seguidilla de tres partidos que las Águilas disputarán en el Banorte.

El conjunto azulcrema visitará este miércoles el Estadio Jalisco, una cancha en la que suele obtener buenos resultados. Sin embargo, la baja del brasileño obligará a Guillermo Almada a modificar su esquema una vez más, con Carlos Álvarez y Alejandro Zendejas como alternativas para intercambiar posiciones entre el enganche y el extremo, como lo hicieron ante la Fiera.

Raphael Veiga con América | IMAGO7

Una puerta se cierra y otra se abre

Aunque la ausencia del brasileño no pesó ante los Esmeraldas, el duelo frente al Atlas podría representar una nueva oportunidad para Carlos Álvarez. El Pelusa buscará aprovechar los minutos que tenga para convencer a Almada y hacerse de la titularidad de cara al cierre del torneo.

Antes de esta lesión, Veiga se había convertido en una de las piezas importantes del estratega uruguayo. El brasileño ha participado en 9 de los 11 partidos que América ha disputado en el torneo, 8 de ellos como titular, con un gol y una asistencia en su cuenta.

Con el liderato en juego y una visita complicada por delante, Almada deberá demostrar que tiene variantes suficientes con un plantel amplio pRa competir por el título.