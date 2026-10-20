Ni Chivas ni Cruz Azul: América es el único mexicano entre las 10 plantillas más valiosas del continente

El conjunto Azulcrema se encuentra en el sexto puesto con un valor de 131.18 millones de euros

El América se posiciona como el sexto equipo más valioso del continente americano. Las Águilas destacan como el único representante del futbol mexicano dentro de los diez primeros lugares, en un ranking dominado principalmente por clubes de Brasil y Argentina.

¿Cuál es el valor del América?

De acuerdo a Transfermarkt, el valor de mercado de los Azulcremas es de 131.18 millones de euros. Los más llamativos aparece por encima de instituciones sudamericanas de gran tradición, como Botafogo de Brasil y River Plate de Argentina., ni se diga de Boca Juniors que ni si quiera aparece entre los 10 primeros.

La posición del equipo dirigido por la institución de Coapa adquiere mayor relevancia al observar que ningún otro club de la Liga MX figura en el Top 10. Esto convierte al América en el principal representante del futbol mexicano en la clasificación y en el único capaz de aparecer entre las diez plantillas con mayor valor de mercado.

América se reúne antes de iniciar el partido ante León | Imago7

¿Quiénes son los más valiosos?

En la parte alta de la clasificación sobresalen los brasileños Palmeiras y Flamengo, que ocupan el primero y segundo lugar con valores de 218.58 y 211.25 millones de euros, respectivamente.

En tercer sitio aparece Cruzeiro, con 185.90 millones, seguido por Corinthians, que alcanza los 156.95 millones. El quinto puesto corresponde al Vasco da Gama, con 151.05 millones de euros, antes de dar paso al conjunto mexicano.

Palmeiras celebrando la victoria ante Cerro Porteño | AP

De esta manera, el América se encuentra a 19.87 millones de euros de Vasco da Gama, equipo que ocupa el quinto lugar. Las Águilas se mantienen cerca de clubes brasileños que cuentan con plantillas de elevado valor económico.

La distancia con los dos primeros puestos es mayor: Palmeiras supera al cuadro azulcrema por 87.40 millones de euros, mientras que Flamengo lo hace por 80.07 millones.

Después del América aparecen Botafogo, en la séptima posición con 129.60 millones de euros, y River Plate, en el octavo puesto con 124.50 millones. El noveno lugar es para Bahia, con 123.70 millones, mientras que Fluminense cierra el Top 10 con 121.13 millones. Santos también aparece en la lista, en la undécima posición, con 114.60 millones de euros, aunque queda fuera de los diez primeros lugares.

Independiente Santa Fe eliminó a River Plate | AP