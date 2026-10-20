La Comisión de Árbitros dio a conocer las designaciones para la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX, en la que César Arturo Ramos Palazuelos destaca por su nombramiento para el encuentro entre Atlas y América, uno de los compromisos que concentra la atención de la fecha.

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El silbante mexicano llega a este compromiso con una particularidad estadística: acumula cuatro partidos consecutivos en los que ha señalado penalti, una tendencia que añade un dato de interés a su próxima actuación.

César Ramos, bajo los reflectores para el Atlas vs. América

Ramos Palazuelos estará acompañado por Enríque Isaac Bustos Díaz y Erik Durón Martínez como asistentes, mientras que Luis Alfredo García Rodríguez fungirá como cuarto árbitro. En el VAR estará Diana Stephanía Pérez Borja, quien tendrá la responsabilidad de apoyar en las revisiones de video.

César Arturo Ramos, árbitro mexicano, en el partido de Cuartos de Final del Clausura 2026, entre Pumas y América | IMAGO7

La jornada se disputará entre el martes 20 y el miércoles 21 de octubre, con nueve partidos programados en distintos estadios del futbol mexicano. Las designaciones incluyen a árbitros con experiencia en encuentros de alta exigencia, además de los equipos de asistencia y video que respaldarán sus decisiones.

Designaciones arbitrales de la Jornada 13 de la Liga MX

Estas son las designaciones para cada partido, con el árbitro central, los dos asistentes, el cuarto árbitro y el responsable del VAR.

Martes 20 de octubre

Chivas vs. Necaxa — Estadio AKRON

  • Árbitro central: Vicente Jassiel Reynoso Arce

  • Asistente uno: Leonardo Javier Castillo Rodríguez

  • Asistente dos: Jesús Lorenzo Soto Dávila

  • Cuarto árbitro: Jesús Rafael López Valle

  • VAR: Lizzet Amairany García Olvera

FC Juárez vs. Atlante — Olímpico Benito Juárez

  • Árbitro central: Katia Itzel García Mendoza

  • Asistente uno: Alberto Morín Méndez

  • Asistente dos: Jesús Aarón Gómez Ruíz

  • Cuarto árbitro: Maximiliano Quintero Hernández

  • VAR: Fernando Hernández Gómez

Katia Itzel García en el partido de Toluca contra Cruz Azul | MEXSPORT

Atlético San Luis vs. Querétaro — Libertad Financiera

  • Árbitro central: Adonai Escobedo González

  • Asistente uno: Marco Antonio Bisguerra Mendiola

  • Asistente dos: Michel Ricardo Espinoza Ávalos

  • Cuarto árbitro: Óscar Mejía García

  • VAR: Salvador Pérez Villalobos

Tigres vs. León — Estadio Universitario

  • Árbitro central: Marco Antonio Ortiz Nava

  • Asistente uno: Michel Alejandro Morales Morales

  • Asistente dos: Christian Kiabek Espinosa Zavala

  • Cuarto árbitro: Aldo Ballesteros Barba

  • VAR: Diana Stephanía Pérez Borja

Miércoles 21 de octubre

Puebla vs. Monterrey — Estadio Cuauhtémoc

  • Árbitro central: Ismael Rosario López Peñuelas

  • Asistente uno: Jorge Antonio Sánchez Espinoza

  • Asistente dos: Jaime Adrián Villasana Carrasco

  • Cuarto árbitro: Martín Molina Astorga

  • VAR: Salvador Pérez Villalobos

Ismael Rosario, arbitro de la Liga MX I IMAGO7

Toluca vs. Xolos — Estadio Nemesio Diez

  • Árbitro central: Joaquín Alberto Vizcarra Armenta

  • Asistente uno: Edgar Magdaleno Castrejón

  • Asistente dos: Mauricio Nieto Torres

  • Cuarto árbitro: Lizzet Amairany García Olvera

  • VAR: Ximena Márquez Ruíz

Atlas vs. América — Estadio Jalisco

  • Árbitro central: César Arturo Ramos Palazuelos

  • Asistente uno: Enríque Isaac Bustos Díaz

  • Asistente dos: Erik Durón Martínez

  • Cuarto árbitro: Luis Alfredo García Rodríguez

  • VAR: Diana Stephanía Pérez Borja

Santos Laguna vs. Pumas — TSM Corona

  • Árbitro central: Guillermo Pacheco Larios

  • Asistente uno: Sandra Elizabeth Ramírez Alemán

  • Asistente dos: Enrique Martínez Sandoval

  • Cuarto árbitro: Iván Antonio López Sánchez

  • VAR: Óscar Macías Romo

Guillermo Pacheco Larios, en la Jornada 13 del Clausura 2026 | IMAGO7

Pachuca vs. Cruz Azul — Estadio Hidalgo

  • Árbitro central: Daniel Quintero Huitrón

  • Asistente uno: Karen Janett Díaz Medina

  • Asistente dos: Francisco Javier González de la Mora

  • Cuarto árbitro: Abraham de Jesús Quirarte Contreras

  • VAR: Mario Terrazas Chávez