La Comisión de Árbitros dio a conocer las designaciones para la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX, en la que César Arturo Ramos Palazuelos destaca por su nombramiento para el encuentro entre Atlas y América, uno de los compromisos que concentra la atención de la fecha.
El silbante mexicano llega a este compromiso con una particularidad estadística: acumula cuatro partidos consecutivos en los que ha señalado penalti, una tendencia que añade un dato de interés a su próxima actuación.
César Ramos, bajo los reflectores para el Atlas vs. América
Ramos Palazuelos estará acompañado por Enríque Isaac Bustos Díaz y Erik Durón Martínez como asistentes, mientras que Luis Alfredo García Rodríguez fungirá como cuarto árbitro. En el VAR estará Diana Stephanía Pérez Borja, quien tendrá la responsabilidad de apoyar en las revisiones de video.
La jornada se disputará entre el martes 20 y el miércoles 21 de octubre, con nueve partidos programados en distintos estadios del futbol mexicano. Las designaciones incluyen a árbitros con experiencia en encuentros de alta exigencia, además de los equipos de asistencia y video que respaldarán sus decisiones.
Designaciones arbitrales de la Jornada 13 de la Liga MX
Estas son las designaciones para cada partido, con el árbitro central, los dos asistentes, el cuarto árbitro y el responsable del VAR.
Martes 20 de octubre
Chivas vs. Necaxa — Estadio AKRON
Árbitro central: Vicente Jassiel Reynoso Arce
Asistente uno: Leonardo Javier Castillo Rodríguez
Asistente dos: Jesús Lorenzo Soto Dávila
Cuarto árbitro: Jesús Rafael López Valle
VAR: Lizzet Amairany García Olvera
FC Juárez vs. Atlante — Olímpico Benito Juárez
Árbitro central: Katia Itzel García Mendoza
Asistente uno: Alberto Morín Méndez
Asistente dos: Jesús Aarón Gómez Ruíz
Cuarto árbitro: Maximiliano Quintero Hernández
VAR: Fernando Hernández Gómez
Atlético San Luis vs. Querétaro — Libertad Financiera
Árbitro central: Adonai Escobedo González
Asistente uno: Marco Antonio Bisguerra Mendiola
Asistente dos: Michel Ricardo Espinoza Ávalos
Cuarto árbitro: Óscar Mejía García
VAR: Salvador Pérez Villalobos
Tigres vs. León — Estadio Universitario
Árbitro central: Marco Antonio Ortiz Nava
Asistente uno: Michel Alejandro Morales Morales
Asistente dos: Christian Kiabek Espinosa Zavala
Cuarto árbitro: Aldo Ballesteros Barba
VAR: Diana Stephanía Pérez Borja
Miércoles 21 de octubre
Puebla vs. Monterrey — Estadio Cuauhtémoc
Árbitro central: Ismael Rosario López Peñuelas
Asistente uno: Jorge Antonio Sánchez Espinoza
Asistente dos: Jaime Adrián Villasana Carrasco
Cuarto árbitro: Martín Molina Astorga
VAR: Salvador Pérez Villalobos
Toluca vs. Xolos — Estadio Nemesio Diez
Árbitro central: Joaquín Alberto Vizcarra Armenta
Asistente uno: Edgar Magdaleno Castrejón
Asistente dos: Mauricio Nieto Torres
Cuarto árbitro: Lizzet Amairany García Olvera
VAR: Ximena Márquez Ruíz
Atlas vs. América — Estadio Jalisco
Árbitro central: César Arturo Ramos Palazuelos
Asistente uno: Enríque Isaac Bustos Díaz
Asistente dos: Erik Durón Martínez
Cuarto árbitro: Luis Alfredo García Rodríguez
VAR: Diana Stephanía Pérez Borja
Santos Laguna vs. Pumas — TSM Corona
Árbitro central: Guillermo Pacheco Larios
Asistente uno: Sandra Elizabeth Ramírez Alemán
Asistente dos: Enrique Martínez Sandoval
Cuarto árbitro: Iván Antonio López Sánchez
VAR: Óscar Macías Romo
Pachuca vs. Cruz Azul — Estadio Hidalgo
Árbitro central: Daniel Quintero Huitrón
Asistente uno: Karen Janett Díaz Medina
Asistente dos: Francisco Javier González de la Mora
Cuarto árbitro: Abraham de Jesús Quirarte Contreras
VAR: Mario Terrazas Chávez