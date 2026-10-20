El presidente de los Guerreros agradeció las muestras de cariño tras su operación de vesícula y expresó su respaldo al equipo de cara a su próximo compromiso

Aleco Irarragorri, presidente de Santos Laguna, reapareció con un mensaje después de ser sometido a una cirugía de vesícula biliar, procedimiento que se realizó con éxito tras presentar molestias físicas. El directivo agradeció las muestras de cariño que recibió durante los últimos días y manifestó su confianza en el plantel de cara al siguiente partido del conjunto lagunero.

A través de un mensaje, Irarragorri también se refirió al proyecto que encabeza la institución y destacó que, mientras continúa con su recuperación, los jugadores tendrán la responsabilidad de representar al club dentro de la cancha.

Aleco Irarragorri agradece el apoyo y confía en Santos Laguna

El directivo comenzó su intervención con una felicitación para Gonzalo Pineda por su cumpleaños número 44, antes de agradecer a los aficionados por las muestras de apoyo que recibió tanto él como el equipo.

“Pero también agradecerle a toda la afición las muestras de cariño que han tenido con todos nosotros, conmigo y con todo el plantel durante estos últimos días”, expresó Irarragorri.

Asimismo, mostró confianza en el grupo de cara al encuentro del miércoles y destacó el trabajo de quienes forman parte del proyecto de Santos Laguna.

“Aquí están los arquitectos de este gran proyecto que iniciamos hace unos meses, y yo me siento con toda la confianza del partido que van a enfrentar el miércoles, con espíritu inquebrantable”, señaló.

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¿Cómo se recupera Aleco Irarragorri tras su operación?

Con un tono relajado, el presidente de Santos Laguna bromeó sobre las actividades que realizará durante su recuperación, mientras el equipo se prepara para su siguiente compromiso.

“Yo me toca jugar FIFA, tomar un poco de gelatina verde, como siempre”, comentó, antes de reiterar que su prioridad es recuperarse para continuar acompañando al club.

Finalmente, Irarragorri dejó claro que confía en el personal y los jugadores que están al frente de la institución durante estos días, además de agradecer nuevamente el respaldo recibido.

“A mí me toca estar bien por ustedes, para ustedes, para ellos y para toda la organización. Muchas gracias”, concluyó.