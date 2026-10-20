Tahiel Jiménez pasa de la banca a ser pieza clave en la reconstrucción de Santos

El delantero mexicano respondió con goles tras recibir una nueva oportunidad de Renato Paiva

Santos Laguna encontró en Tahiel Jiménez a uno de los protagonistas de su resurgimiento en el Apertura 2026, debido a que después de comenzar el torneo con poca participación y alternar entre la banca y los minutos como suplente, el delantero mexicano aprovechó las oportunidades que recibió y respondió con cinco goles en sus últimos dos encuentros, justo cuando los Guerreros necesitaban cambiar el rumbo de su temporada.

El atacante tuvo actividad con la Selección Mexicana durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe, competencia en la que disputó cuatro partidos y marcó tres anotaciones; a su regreso a Torreón fue suplente ante Philadelphia en la Leagues Cup y posteriormente apenas disputó 12 minutos frente a Chivas. Después volvió a quedarse en la banca en dos encuentros, por lo que todavía no lograba consolidarse en el esquema del equipo.

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De suplente a protagonista en el repunte lagunero

La situación cambió cuando Renato Paiva le dio la confianza ante Atlético de San Luis. Tahiel respondió con un doblete y volvió a demostrar su capacidad goleadora en el siguiente compromiso, frente a Querétaro, donde firmó un hat-trick en la goleada de Santos por 5-0.

Su irrupción llegó en el momento indicado para un equipo que había atravesado dificultades durante buena parte del campeonato. Antes de esta reacción, los laguneros acumulaban resultados que los mantenían lejos de los primeros puestos; ahora, el panorama es distinto.

Con los triunfos ante Juárez, Toluca, Pachuca, Atlético de San Luis y Querétaro, Santos se convirtió en el único equipo de la Liga MX con cinco victorias consecutivas en el Apertura 2026. La racha colocó al conjunto de Torreón en el octavo lugar, con 16 puntos, dentro de la zona de clasificación.

Tahiel Jiménez celebrando su doblete ante Atlético San Luis | IMAGO7

Santos mantiene su apuesta por los delanteros jóvenes

La aparición de Tahiel también se suma a lo que Santos esta haciendo últimamente como lo es impulsar atacantes jóvenes. Stephano Carrillo, formado en la institución, pertenece al Feyenoord de Países Bajos, mientras que Santiago Muñoz tuvo una etapa en las categorías inferiores del Newcastle United antes de regresar al futbol mexicano.