Los Guerreros consiguieron cinco triunfos consecutivos en la Liga MX, una marca que los Red Devils

Lo que parecía imposible hace unas semanas terminó convirtiéndose en una de las historias más sorprendentes del Apertura 2026. Santos Laguna consiguió cinco victorias consecutivas en la Liga MX antes que el Manchester United, una curiosa comparación que se volvió viral en redes sociales debido a la prolongada sequía de triunfos que atraviesa el histórico conjunto inglés.

El equipo dirigido por Renato Paiva pasó de estar hundido en el fondo de la clasificación a convertirse en uno de los clubes más encendidos del futbol mexicano. Los Guerreros consiguieron una racha que no registraban desde hace siete años, mientras que los Red Devils siguen sin hilar cinco triunfos desde febrero de 2024, una situación que también mantiene vigente el peculiar reto de un aficionado que prometió no cortarse el cabello hasta que su equipo alcance dicha marca.

Santos Laguna consigue cinco victorias consecutivas después de siete años

Después de un complicado inicio de torneo, Santos Laguna encontró el camino de la victoria y consiguió cinco triunfos al hilo. Los Guerreros comenzaron su recuperación con una victoria de 2-1 sobre FC Juárez, posteriormente derrotaron 3-2 a Toluca como visitantes, superaron 1-0 a Pachuca y vencieron 2-1 al Atlético de San Luis, resultados que les permitieron abandonar los últimos lugares de la clasificación.

La quinta victoria llegó con una contundente goleada de 5-0 sobre Querétaro en el Estadio Corona, correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026. Tahiel Jiménez fue la gran figura del encuentro al marcar un hat-trick, mientras que Eduardo Aguirre y Javier Güémez completaron la goleada. Con este resultado, el conjunto lagunero llegó a 16 puntos y escaló hasta la octava posición de la tabla general.

Santos Laguna se mete a lugares de Liguilla | Imago7

La transformación resulta todavía más sorprendente si se considera que Santos había sufrido seis derrotas y registrado un empate durante las primeras siete jornadas. Además, los Guerreros volvieron a encadenar cinco triunfos después de siete años, tomando como antecedente una racha registrada entre el Clausura y Apertura 2019, durante la transición de Rubén Duarte a Guillermo Almada. Si se consideran únicamente cinco victorias dentro de un mismo torneo, el antecedente se remonta al Apertura 2013, cuando Pedro Caixinha dirigía al equipo.

Frank Ilett continúa sin cortarse el cabello

La racha de Santos Laguna provocó comparaciones con el Manchester United, uno de los clubes más importantes del futbol europeo, que no consigue cinco victorias consecutivas en partidos oficiales desde el 18 de febrero de 2024. En aquella ocasión, los Red Devils completaron su seguidilla de triunfos tras derrotar 2-1 al Luton Town, cuando Erik ten Hag todavía se encontraba al frente del equipo.

La situación también volvió a poner en el centro de atención a Frank Ilett, aficionado inglés conocido en redes sociales como 'The United Strand', quien el 5 de octubre de 2024 prometió que no volvería a cortarse el cabello hasta que el Manchester United ganara cinco encuentros consecutivos. Desde entonces, su peculiar desafío se ha convertido en un fenómeno viral, acumulando millones de seguidores que esperan el día en que finalmente pueda acudir a la barbería.

Bruno Fernandes en el partido de Manchester United contra Leeds | AP