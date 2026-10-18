La racha sin triunfo de Manchester United se alarga tras empate contra Leeds United, ¿cuántos juegos tiene sin ganar?

Bruno Fernandes en el partido de Manchester United contra Leeds | AP

Los Red Devils una vez más dejaron ir el triunfo y extendieron su mala racha en todas las competencias

El argentino Lisandro Martínez fue titular con el Manchester United cuatro días después de su arrebato que acaparó titulares tras la derrota en la Champions League, pero fue sustituido al descanso —para entonces su equipo ganaba ante Leeds gracias al gol de Bryan Mbeumo a los 35 minutos.

Leeds empató al 51' por medio de Dominic Calvert-Lewin, lo que dejó a los Red Devils con apenas una victoria en sus siete partidos de liga disputados hasta ahora esta temporada y apenas dos triunfos en diez partidos en todas las competiciones. Con ello, son ya seis juegos sin triunfo para el equipo de Michael Carrick.

Aun así, el presionado técnico del United, Michael Carrick consideró el punto trabajado con esfuerzo como “una plataforma sobre la cual construir, sin duda”.

¿Cuándo fue la última victoria de Manchester United?

El último triunfo de los Red Devils fue el jueves 10 de septiembre, en la Jornada 1 de la Champions League, cuando se impuso 4-0 a Sabah FK. En aquella ocasión, Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko y Lisandro Martínez fueron los anotadores del compromiso.

Lisandro Martínez en el partido de Manchester United contra Leeds | AP

Desde entonces, Manchester United tiene tres derrotas y tres empates; dos de esos descalabros en el torneo de la UEFA y otra en la Copa de la Liga Inglesa, con lo que quedó eliminado en la Tercera Ronda del torneo contra Brighton.

¿Cuándo juega de nuevo Manchester United?

Tras este nuevo empate frente a Leeds, los de Michael Carrick tratarán de recomponer el camino el próximo miércoles 21 de octubre, cuando visite a Como 1907 en la Jornada 3 de la Champions League a las 10:45 horas (tiempo del centro de México). Mientras que en Premier League su siguiente juego es en casa contra Bournemouth el domingo 25 a las 8:00 horas.